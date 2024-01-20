Opsiyonu devreye girmemişti: Galatasaraylı Angelino'ya 3 talip!
Süper Lig ekibi Galatasaray'ın Alman kulüp RB Leipzig'den kiraladığı İspanyol futbolcu Angelino'ya 3 İtalya Serie A takımının talip olduğu ileri sürüldü.
Galatasaray'ın kadroda düşünmediği Angelino'nun yeni takımı artık netleşiyor.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, İspanyol oyuncunun temsilcisi İtalya Serie A'dan üç takımla resmi transfer görüşmelerine başladı.
ALMAN KULÜP İNDİRİME GİDECEK
Habere göre, Angelino kendisine kulüp bulursa Leipzig, Galatasaray ile arasında olan anlaşmayı feshedecek ve ayrılığa izin verecek.
Öte yandan Alman kulübü, yapılan anlaşmadaki kiralama bedelinde de indirime gidecek.
OPSİYON DEVREYE GİRMEDİ
Galatasaray ile 1 sezon için kiralık anlaşan ve 6 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunun devreye girmesi için 20 müsabakayı tamamlaması gereken Angelino, 19 maçta şans buldu. İspanyol oyuncu bu maçlarda 1 gol 1 asist kaydetti.
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