Galatasaray Ekmas - MHP Riesen maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

Galatasaray Ekmas, FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turunun 5. hafta maçında kendi evinde MHP Riesen ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 20:00'de başlayacak.

AA
Yayınlanma: 12.03.2024 - 10:50
Galatasaray Ekmas - MHP Riesen maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?
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Galatasaray Ekmas Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu'nun 5. haftasında salı günü (bugün) Almanya ekibi MHP Riesen'i konuk edecek.

GALATASARAY - MHP RİESEN MAÇI SAAT KAÇTA?

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

GALATASARAY - MHP RİESEN MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele, Tivibu Spor 1 ekranlarından yayımlanacak.

J Grubu'nda çıktığı 4 maçta 1 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşayan Galatasaray Ekmas, son sırada yer alıyor. Sarı-kırmızılıların alınacak sonuca göre organizasyona veda etme ihtimali bulunuyor.

MHP Riesen ise 3 galibiyet ve 1 mağlubiyetle grupta ikinci sırada yer alıyor.

İki takım arasında oynanan son müsabakayı MHP Riesen, 100-80 kazanmıştı.


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