Sakatlığı sona ermişti: Galatasaray'da Hakim Ziyech kararı!
Süper Lig ekibi Galatasaray'ın Faslı yıldızı Hakim Ziyech'in uzun süren sakatlığın ardından takıma geri döneceği kaydedildi.
Galatasaray'da Hakim Ziyech'in iyileşmesinin ardından yeni bir gelişme yaşanıyor.
Sakatlığı geçen ve Çaykur Rizespor maçının son bölümünde şans bulan Faslı futbolcu, en kritik virajda takımına katkı sağlayabilir.
KASIMPAŞA MAÇINDA SAHADA
Milliyet'in haberine göre, Çaykur Rizespor maçında sakatlanan ve haftalardır büyük bir fedakarlığa imza atan Kaan Ayhan ile beraber, yeni transfer Aurier'in sakatlıktan yeni çıkması nedeniyle Okan Hoca, Kasımpaşa maçına Ziyech ile başlamayı düşünüyor.
Haberde, sağ bekte ise Barış Alper Yılmaz'ın değerlendirileceği belirtildi.
ZİYECH BU SEZON NE YAPTI?
30 yaşındaki on numara bu sezon Galatasaray'da 15 maça çıktı.
Hakim Ziyech bu müsabakalarda 4 gol sevinci yaşadı. Faslı on numara bu mücadelelerde 2 asist üretti.
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