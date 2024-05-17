Galatasaray EKMAS - Pınar Karşıyaka maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray Ekmas, Basketbol Süper Ligi play-off turu çeyrek final ikinci maçında sahasında Pınar Karşıyaka ile karşılaşacak. Zorlu mücadele saat 20:30'da başlayacak.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Galatasaray Ekmas ile Pınar Karşıyaka karşılaşacak.
GALATASARAY EKMAS - PINAR KARŞIYAKA MAÇI SAAT KAÇTA?
Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki müsabaka saat 20.30'da başlayacak.
GALATASARAY EKMAS - PINAR KARŞIYAKA MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu karşılaşma beIN Sports 5 kanalından naklen yayımlanacak.
Seride ilk maçı 96-95 kazanan Galatasaray Ekmas, galip gelmesi durumunda yarı finale yükselecek.
Pınar Karşıyaka'nın kazanması halinde ise serinin üçüncü ve son maçı, Karşıyaka'nın ev sahipliğinde oynanacak.
Bu eşleşmenin galibi, yarı finalde Anadolu Efes - Türk Telekom eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.
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