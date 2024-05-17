Galatasaray EKMAS - Pınar Karşıyaka maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray Ekmas, Basketbol Süper Ligi play-off turu çeyrek final ikinci maçında sahasında Pınar Karşıyaka ile karşılaşacak. Zorlu mücadele saat 20:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.05.2024 - 11:06
Galatasaray EKMAS - Pınar Karşıyaka maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Galatasaray Ekmas ile Pınar Karşıyaka karşılaşacak.

GALATASARAY EKMAS - PINAR KARŞIYAKA MAÇI SAAT KAÇTA?

Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki müsabaka saat 20.30'da başlayacak.

GALATASARAY EKMAS - PINAR KARŞIYAKA MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu karşılaşma beIN Sports 5 kanalından naklen yayımlanacak.

Seride ilk maçı 96-95 kazanan Galatasaray Ekmas, galip gelmesi durumunda yarı finale yükselecek.

Pınar Karşıyaka'nın kazanması halinde ise serinin üçüncü ve son maçı, Karşıyaka'nın ev sahipliğinde oynanacak.

Bu eşleşmenin galibi, yarı finalde Anadolu Efes - Türk Telekom eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.


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