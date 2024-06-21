Galatasaray Ekmas yeni transferini açıkladı
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Roberts Blumbergs'i kadrosuna kattığını açıkladı.
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Letonyalı oyuncu Roberts Blumbergs'i transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezonu Yunan ekibi Aris'te tamamlayan 2,08'lik forvet oyuncusuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:
"Roberts Blumbergs 2024-2025 sezonundan itibaren parçalı formamız ile mücadele edecek. Roberts Blumbergs'e 'Galatasaray ailesine hoş geldin' diyor, yeni forması parçalı ile başarılarla dolu bir yıl diliyoruz."
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