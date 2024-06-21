Galatasaray Ekmas yeni transferini açıkladı

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Roberts Blumbergs'i kadrosuna kattığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.06.2024 - 09:14
Galatasaray Ekmas yeni transferini açıkladı
Abone Ol google-news

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Letonyalı oyuncu Roberts Blumbergs'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezonu Yunan ekibi Aris'te tamamlayan 2,08'lik forvet oyuncusuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Roberts Blumbergs 2024-2025 sezonundan itibaren parçalı formamız ile mücadele edecek. Roberts Blumbergs'e 'Galatasaray ailesine hoş geldin' diyor, yeni forması parçalı ile başarılarla dolu bir yıl diliyoruz."


Roberts Blumbergs haberleri galatasaray haberleri transfer haberleri

İlgili Haberler

Galatasaray, Hollandalı Britt Bongaerts'ı transfer etti

Galatasaray, Hollandalı Britt Bongaerts'ı transfer etti
Adı Galatasaray ile anılıyordu: Michy Batshuayi için resmi açıklama!

Adı Galatasaray ile anılıyordu: Michy Batshuayi için resmi açıklama!
Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'deki ayrılığı açıkladı: 'Hocamız ile yaptığımız toplantılarda...'

Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'deki ayrılığı açıkladı: 'Hocamız ile yaptığımız toplantılarda...'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler