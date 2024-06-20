Adı Galatasaray ile anılıyordu: Michy Batshuayi için resmi açıklama!
Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, Belçikalı forvet Michy Batshuayi'nin transferi hakkında açıklama yaptı. Hatipoğlu, Fenerbahçe ile olan sözeşmesi sona eren Batshuayi hakkında, "Resmi imzalar atılmadı. Resmi imzalar atılmadan da benim herhangi bir şey söylmemem doğru değil. Ama ilgilendiğimiz bir oyuncu, beğendiğimiz, takımımızda görmek istediğimiz bir oyuncu" ifadelerini kullandı.
Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi'nin sarı-kırmızılı kulübe transfer olacağı iddialarının sorulması üzerine çarpıcı açıklamalar yaptı.
GALATASARAY'DAN BATSHUAYİ AÇIKLAMASI
Batshuayi ile görüştükleri ancak henüz resmi imzanın atılmadığını vurgulayan Hatipoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Resmi imzalar atılmadı. Resmi imzalar atılmadan da benim herhangi bir şey söylmemem doğru değil. Ama ilgilendiğimiz bir oyuncu, beğendiğimiz, takımımızda görmek istediğimiz bir oyuncu. Görüşüyoruz. Transferde resmi imzalar atılıncaya kadar 'bitti' denmez. Ama biz belli mesafeleri kat ettiğimizi düşünüyoruz. Bir aksilik olmazsa resmi transfer dönemi başladığı zaman resmi imzalar atılırsa o zaman bu sorularınıza çok daha net cevaplar verebiliriz. Ama biraz sabırlı olmak ve resmi transfer dönemini beklemek en doğrusu."
"BATSHUAYİ'NİN FENERBAHÇE İLE SÖZLEŞMESİ SONA ERDİ"
Hatipoğlu, Belçikalı golcünün Fenerbahçe ile olan sözleşmesinde yer alan bir opsiyonun olup olmadığının sorulması üzerine ise "Benim bildiğim kadarıyla bir opsiyonu yoktu, sözleşmesi sona ermişti" ifadelerini kullandı.
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