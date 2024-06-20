Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'deki ayrılığı açıkladı: 'Hocamız ile yaptığımız toplantılarda...'

Fenerbahçe Yöneticisi Acun Ilıcalı, sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi ile yola devam etmeyeceklerini duyurdu.

AA
Yayınlanma: 20.06.2024 - 17:24
Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'deki ayrılığı açıkladı: 'Hocamız ile yaptığımız toplantılarda...'
Abone Ol google-news

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Acun Ilıcalı, teknik direktör Jose Mourinho’nun raporu doğrultusunda Belçikalı forvet Michy Batshuayi’yle yola devam etmeme kararı aldıklarını söyledi.

Ilıcalı, yaptığı açıklamada, "Hocamız Jose Mourinho ile yaptığımız toplantılarda santrfor konusunda başka bir yol haritası belirledik. Transfer çalışmalarımız ve görüşmelerimiz olumlu bir şekilde sürüyor. Taraftarlarımızın bunu da bilmesini istiyorum. Biz arzu etseydik Batshuayi'yi takımda tutardık. Taraftarımız sabırlı olsun ve bize güvenmeye devam etsin" dedi.


acun ılıcalı haberleri fenerbahçe haberleri michy batshuayi haberleri

İlgili Haberler

Adı Galatasaray ile anılıyordu: Michy Batshuayi için resmi açıklama!

Adı Galatasaray ile anılıyordu: Michy Batshuayi için resmi açıklama!
Fenerbahçe ile sözleşmesi sona ermişti: Galatasaray'da Batshuayi gelişmesi

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona ermişti: Galatasaray'da Batshuayi gelişmesi
Fenerbahçe’nin teklifi sonrası gözler golcü futbolcuya çevrildi: Batshuayi bekleyişi

Fenerbahçe’nin teklifi sonrası gözler golcü futbolcuya çevrildi: Batshuayi bekleyişi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler