Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'deki ayrılığı açıkladı: 'Hocamız ile yaptığımız toplantılarda...'
Fenerbahçe Yöneticisi Acun Ilıcalı, sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi ile yola devam etmeyeceklerini duyurdu.
Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Acun Ilıcalı, teknik direktör Jose Mourinho’nun raporu doğrultusunda Belçikalı forvet Michy Batshuayi’yle yola devam etmeme kararı aldıklarını söyledi.
Ilıcalı, yaptığı açıklamada, "Hocamız Jose Mourinho ile yaptığımız toplantılarda santrfor konusunda başka bir yol haritası belirledik. Transfer çalışmalarımız ve görüşmelerimiz olumlu bir şekilde sürüyor. Taraftarlarımızın bunu da bilmesini istiyorum. Biz arzu etseydik Batshuayi'yi takımda tutardık. Taraftarımız sabırlı olsun ve bize güvenmeye devam etsin" dedi.
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