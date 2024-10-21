Galatasaray - Elfsborg maçının hakemi belli oldu!

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Elfsborg ile oynayacağı maçta Sloven hakem Matej Jug görev yapacak.

Galatasaray - Elfsborg maçının hakemi belli oldu!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.10.2024 - 11:31

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray, sahasında Elfsborg ile karşı karşıya gelecek.

Çarşamba günü oynanacak mücadelede Norveçli hakem Matej Jug düdük çalacak.

Galatasaray ile Elfsborg arasındaki mücadele çarşamba günü saat 17.30'da başlayacak.

9 MAÇTA GÖREV ALDI

Matej Jug'un yönettiği 9 maçta milli takımımız ve temsilcilerimiz 3 galibiyet, 3 beraberlik 3 mağlubiyet aldı.

İşte o maçlar:

2013/14 Türkiye 2-2 Gana

2016/17 Osmanlıspor 2-0 Zürich

2016/17 Beşiktaş 2-1 H. Beer Sheva

2017/18 Braga 2-1 Başakşehir

2018/19 Getafe 1-0 Trabzonspor

2019/20 Rusya 1-1 Türkiye

2021/22 Trabzonspor 1-2 Roma

2021/22 Galatasaray 1-0 Lazio

2023/24 Galler 1-1 Türkiye


Etiketler: #hakem #galatasaray #Elfsborg

İlgili Haberler

Galatasaraylı Victor Osimhen'in röveşata golü tarihe geçti!

Galatasaraylı Victor Osimhen'in röveşata golü tarihe geçti!
Antalyaspor maçında sakatlanmıştı: Jakobs'tan Galatasaray taraftarına mesaj!

Antalyaspor maçında sakatlanmıştı: Jakobs'tan Galatasaray taraftarına mesaj!
Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu'na kutlama!

Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu'na kutlama!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler