Antalyaspor maçında sakatlanmıştı: Jakobs'tan Galatasaray taraftarına mesaj!
Galatasaray'ın Antalyaspor ile karşılaştığı maçta sakatlanan Ismail Jakobs, sosyal medya hesabından sarı kırmızılı taraftarlara bir mesaj gönderdi. Jakobs yaptığı paylaşımda, "Sevginiz için teşekkürler, Yakında döneceğim" ifadelerini kullandı.
Galatasaray'ın Antalyaspor ile karşılaştığı maçta sakatlanan Ismail Jakobs paylaşımda bulundu.
Yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalması beklenen Senegalli futbolcu, taraftarlara desteklerinden ötürü teşekkür etti.
Ismail Jakobs yaptığı paylaşımda, "Sevginiz için teşekkürler, Yakında döneceğim" ifadelerini kullandı.
Başarılı futbolcunun bu paylaşımı sarı kırmızılı takımın taraftarları tarafından büyük ilgi gördü.
Etiketler: #Ismail Jakobs #galatasaray #sakatlık
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