Galatasaray evinde zorlanmadı!
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 22. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, sahasında Develi Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 22. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, sahasında Develi Belediyespor'u 3-1 yendi.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Erol Akbulut, Mehmet Topal
Galatasaray HDI Sigorta: Oğuzhan Karasu, Orçun Ergün, Baturalp Burak Güngör, Emir Kaan Öztürk, Edgar, Sharifi (Beytullah Hatipoğlu, Onurcan Çakır, Yasin Aydın)
Develi Belediyespor: Synytsia, Stankovic, Ahmet Samet Baltacı, Miskevich, Abdullah Cam, İbrahim Emet (Ali İhsan Heper, Alperay Demirciler, Berkan Bozan, Furkan Aydın, Yusuf Eken, Hamdi Erkan)
Setler: 25-18, 25-21, 20-25, 25-18
Süre: 104 dakika (25, 26, 28, 25)
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