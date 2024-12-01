Galatasaray, Eyüpspor maçında penaltı bekledi!

Galatasaray, Eyüpspor maçının 22. dakikasında penaltı bekledi. Ancak hakem Oğuzhan Çakır oyunu devam ettirdi.

Galatasaray, Eyüpspor maçında penaltı bekledi!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.12.2024 - 19:40

Galatasaray, ikas Eyüpspor maçının 22. dakikasında penaltı bekledi.

Ceza alanına gelen topta Victor Osimhen, Lucas Claro ile girdiği mücadele sonrası yerde kaldı. Ardından Barış Alper de ceza alanı içinde yerde kaldı.

HAKEM DEVAM DEDİ

Hakem Oğuzhan Çakır, pozisyonu devam ettirdi. Oyun durduktan sonra VAR hakemi Erkan Engin de inceleme uyarısında bulunmadı.

Galatasaraylı futbolcular, bu pozisyona uzun süre penaltı itirazında bulundu. Tribünler de hakem Oğuzhan Çakır'a tepki gösterdi.


Etiketler: #galatasaray #eyüpspor #Penaltı

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