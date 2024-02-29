Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 29.02.2024 - 09:27

Güncelleme: 29.02.2024 - 09:27

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'le karşılaşacak.

RAMS Park'ta yapılacak maç saat 20.45'te başlayacak. Müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Karşılaşma ATV'den yayımlanacak.

Kupaya 5. turdan başlayan Galatasaray, Trendyol 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor'u 4-1'le geçtikten sonra son 16 turunda aynı ligden Teksüt Bandırmaspor'u da 4-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Organizasyona 4. turdan dahil olan VavaCars Fatih Karagümrük ise sırasıyla TFF 2. Lig temsilcileri Belediye Derincespor ile Kırklarelispor'u ve Trendyol Süper Lig takımı Yılport Samsunspor'u eledi.

Tek maç üzerinden oynanacak çeyrek finali geçecek takım, yarı finalde Trabzonspor ile karşılaşacak.

İki takım arasında ligde oynanan maça ev sahipliği yapan Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle rakibini 1-0 mağlup etmişti.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Günay, Barış Alper, Davinson, Abdülkerim, Köhn, Oliveira, Eyüp Aydın, Tete, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Icardi.

Fatih Karagümrük: Sirigu, Nazım Sangare, Biraschi, Salih Dursun, Levent, Bertolacci, Kourbelis, Emre Mor, Eysseric, Can Keleş, Güven.

İKİ OYUNCU SAKAT

Sarı-kırmızılı takımda iki futbolcu karşılaşmada süre alamayacak.

Afrika Uluslar Kupası'ndan sakat dönen Faslı Hakim Ziyech ile Fildişi Sahilli yeni transfer Serge Aurier, Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek.

Süper Lig'in 28. haftasında 3 Mart Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un sıkışık fikstürde çok sık maça çıkan bazı futbolcuları dinlendirmesi bekleniyor.

KUPAYI EN ÇOK KAZANAN TAKIM

Türkiye Kupası tarihinde rekorlar Galatasaray'ın elinde bulunuyor.

Sarı-kırmızılı ekip organizasyonda daha önce 23 kez final oynarken, 18 kez kupayı müzesine götürmeyi başardı.

Kupayı en çok kazanan takım olan Galatasaray, organizasyonun ilk 4 senesinde de kupayı kimseye kaptırmayarak bu alanda da rekora sahip.

Sarı-kırmızılı ekip, organizasyonun ilk kez düzenlendiği 1962-1963 sezonu ile 1963-1964, 1964-1965, 1965-1966, 1972-1973, 1975-1976, 1981-1982, 1984-1985, 1990-1991, 1992-1993, 1995-1996, 1998-1999, 1999-2000, 2004-2005, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 ve 2018-2019 sezonlarında kupanın sahibi oldu.