Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin kilit isimleri!

Yayınlanma: 04.06.2023 - 11:33

Güncelleme: 04.06.2023 - 11:34

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında şampiyon Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Sporx, dev derbiye damga vurması beklenen 4 futbolcuyu derledi.

İşte derbide performansıyla öne çıkması beklenen futbolcular:

FERNANDO MUSLERA

6 şampiyonluk, 15 kupa. Galatasaray'ın deneyimli eldiveni Fernando Muslera, bu sezon kazanılan şampiyonlukla birlikte Türkiye'deki 6. şampiyonluğunu kazandı. 2011 yılında Galatasaray'a transfer olan Muslera, kazanılan her şampiyonlukta kilit isimlerden biri olmayı başardı. Uruaguaylı eldiven, geride kalan 12 yılda derbi maçlarda da kalitesini defalarca ortaya koydu. Ligin 31 ve 32. haftalarında sallanan ve hatalar yapan Muslera, daha sonra ise toparlanarak Ankara'da gelen şampiyonluğun önemli isimlerinden biri olmayı başardı. Türkiye kariyerinde sayısız derbi maça çıkan 36 yaşındaki kaleci, yine takımın en kritik isimlerinden biri olacak.

ARDA GÜLER

Fenerbahçe'nin derbide en büyük kozu Arda Güler olacak. Sezonun ilk döneminde fazla forma şansı bulamayan Arda Güler, bu nedenle teknik direktör Jorge Jesus'un eleştirilmesine yol açmıştı. Daha sonra ise formayı alan 18'lik yıldız, ne kadar büyük bir yetenek olduğunu gösterdi. Beşiktaş derbisinde ilk 11'de başlayan ve maçın kaybedilmesine rağmen Fenerbahçe'nin öne çıkan isimlerinden biri olan genç yıldız, özellikle Enner Valencia'ya hazırladığı servislerle dikkat çekmişti. Geçtiğimiz sezon Galatasaray derbisinde sonradan oyuna giren, bu sezon ise Kadıköy'de ilk derbide süre almayan Arda Güler, Nef Stadyumu'nda sarı-lacivertli takımın kaderini tayin edecek en önemli isim olacak.

MAURO ICARDI

Galatasaray'ın yıldızı, derbilerin büyük oyuncusu; Mauro Icardi... Sarı-kırmızı takımın sezon başında PSG'den kadrosuna kattığı Mauro Icardi, kendisinden beklentileri fazlasıyla karşıladı ve şampiyonluğun ana mimarı oldu. Taraftarın söylediği 'Aşkın Olayım'a kendisi de eşlik eden Arjantinli yıldız, şampiyonluk yolunda girilen son haftalarda kritik gollere imza atmıştı. Galatasaray'da üst üste 8 gol atan ve bunu yapan ilk oyuncu olan Icardi, sezon içerisindeki derbi maçlarda da golleriyle dikkat çekti. Beşiktaş, Trabzonspor ve Fenerbahçe'ye karşı oynadığı maçları boş geçmeyen yıldız futbolcu, Nef Stadyumu'nda da takımın bir numaralı gol ayağı olacak.

ENNER VALENCIA

Fenerbahçe'de bu sezon kendini aşan Enner Valencia, Galatasaray derbisini adeta iple çekiyor. Antalyaspor maçında bu sezon ligdeki 29. golünü atan Valencia, 28 golle Alex'e ait "Fenerbahçe forması altında bir sezonda en çok gol atan yabancı futbolcu" unvanını ele geçirdi. Ekvadorlu golcü, Galatasaray derbisinde ise Fenerbahçe tarihine geçmek için sahada olacak. Deneyimli oyuncu, 29 golle Fenerbahçe forması altında bir sezonda en çok gol atan Aykut Kocaman'ın rekorunu kırmaya çalışacak. Bu sezon attığı 29 gole rağmen eleştirilen Valencia, özellikle Beşiktaş derbisinde ikinci penaltıyı kaçırdıktan sonra eleştiri oklarını üzerine çekmişti. 33 yaşındaki futbolcu, bu kez sergileyeceği performans ve atacağı gol/gollerle hem kendisi için rekor kırmaya çalışacak hem de derbi karnesini düzelterek taraftarın gönlünü almaya çalışacak.