Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu!
Galatasaray - Fenerbahçe derbisi 24 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak.
TFF, Süper Lig'de 25, 26 ve 27. hafta maç programlarını açıkladı.
Yapılan açıklamaya göre, 25. haftadaki Galatasaray - Fenerbahçe derbisi 24 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak.
TFF'den yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu'nda 25, 26 ve 27. hafta müsabakalarına ilişkin programlar açıklanmıştır. Programlar öncelikle kulüplerimizin UEFA Avrupa Ligi'ndeki maç programları ile 25, 26, 27 Şubat tarihlerinde oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası Grup Aşaması 3. maçlarına göre planlanmıştır. 1 Mart Cumartesi günü başlayacak olan Ramazan ayı sebebiyle, geçmiş yıllarda olduğu gibi son maç saatleri 20.30 olarak belirlenmiştir." denildi.
Etiketler: #galatasaray #fenerbahçe #Trendyol Süper Lig
Spor Haberleri
- Galatasaray'da akademide 16 imza birden!
- Gençlerbirliği'nden çok sert hakem açıklaması!
- Fenerbahçe Medicana, Jeffrey Jendryk'i kadrosuna kattı
- TFF'den Mehmet Büyükekşi'ye suç duyurusu!
- Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu!
- Galatasaray'dan transferde son hamle!
- Altınordu'dan tarihi karar: İki dev hamle yaptı!
- Fenerbahçe'de transfer iptal!
- Beşiktaş transferi resmen açıkladı!
- Dursun Özbek'ten Murat Sancak'a 'küfür' yanıtı!
En Çok Okunan Haberler
-
- Gezi davasında beraat kararları!
- İstanbul'da 9 belediyeye operasyon!
- Bakan'dan 'bayram ikramiyesi' açıklaması
- AKP’li kurmaylardan çarpıcı açıklama
- Mansur Yavaş’tan dikkat çeken paylaşım!
- Ön seçim tarihi belli oldu!
- İstanbul'da 9 ilçede okullar tatil edildi
- 'Bir sandıklık iktidarları kaldı...'
- 'Bu karar yok hükmündedir!'
- Colani'den Trump'a 'Gazze planı' yanıtı