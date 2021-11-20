Johan Elmander'den Galatasaray Fenerbahçe derbisi öncesi açıklama

20 Kasım 2021 Cumartesi, 14:26

Galatasaray, Pazar akşamı Fenerbahçe'yi konuk edecek. Dev derbi öncesi Galatasaray'ın eski golcüsü Elmander GSTV'ye konuştu

Galatasaray'ın kazanacağını düşünen Elmander, "Derbiler her zaman zordur. Tabii ki dualarım Galatasaray'ın kazanması için. Her zaman için önemli bir maç. Bence Galatasaray kazanacak. Galatasaray böyle maçları hep kazanmıştır." dedi.

Eski teknik direktörü Fatih Terim hakkında da konuşan İsveçli golcü, "Fatih Terim çok güçlü bir koç. Bir gün ona yardımcı antrenör olmak isterim, neden olmasın? Fatih Terim bir kral. Galatasaray, yıllarca her daim iyi oyuncularla oldu. Ben de o futbolcularla oynadım. Onların arasında yer almak çok güzel.İlk Fenerbahçe derbimde attığım gol benim için çok önemliydi. Transfer olduğum zamandan önceki sezon Galatasaray, sezonu 8. sırada tamamlamıştı ve bizden beklenti büyüktü. O maçı domine edip, 3-1 kazanmıştık. Rakibe fırsat tanımamıştık." ifadelerini kullandı.







