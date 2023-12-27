Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray Çağdaş Faktoring, Basketbol Süper Ligi'nin 17. hafta maçında kendi evinde Fenerbahçe Alagöz Holding ile karşı karşıya gelecek. Derbi mücadelesi saat 20:00'de başlayacak.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 17. hafta maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, Fenerbahçe Alagöz Holding'i konuk edecek.
GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?
27 Aralık Çarşamba günü (bugün) Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 20.00'da başlayacak.
GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele Sports TV ve TBF TV YouTube hesabından yayımlanacak.
15'te 15 yapan Fenerbahçe Alagöz Holding zirvede yer alırken; 10 galibiyet, 5 mağlubiyet yaşayan Galatasaray Çağdaş Faktoring ise altıncı sırada bulunuyor.
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