Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray Çağdaş Faktoring, Basketbol Süper Ligi'nin 17. hafta maçında kendi evinde Fenerbahçe Alagöz Holding ile karşı karşıya gelecek. Derbi mücadelesi saat 20:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.12.2023 - 11:36
Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Abone Ol google-news

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 17. hafta maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, Fenerbahçe Alagöz Holding'i konuk edecek.

GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

27 Aralık Çarşamba günü (bugün) Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 20.00'da başlayacak.

GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele Sports TV ve TBF TV YouTube hesabından yayımlanacak.

15'te 15 yapan Fenerbahçe Alagöz Holding zirvede yer alırken; 10 galibiyet, 5 mağlubiyet yaşayan Galatasaray Çağdaş Faktoring ise altıncı sırada bulunuyor.


galatasaray Galatasaray Çağdaş Faktoring fenerbahçe Fenerbahçe Alagöz Holding Basketbol Süper Ligi canlı Canlı yayın

İlgili Haberler

Panathinaikos ile anlaşmıştı: Galatasaray'dan Fatih Terim paylaşımı

Panathinaikos ile anlaşmıştı: Galatasaray'dan Fatih Terim paylaşımı
PFDK sevkleri açıklandı: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray...

PFDK sevkleri açıklandı: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray...
İlkin Aydın, 2 yıl daha Galatasaray'da!

İlkin Aydın, 2 yıl daha Galatasaray'da!

En Çok Okunan Haberler