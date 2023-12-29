Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 29.12.2023 - 09:28

Güncelleme: 29.12.2023 - 09:28

Galatasaray, Turkcell Süper Kupa maçında bugün Suudi Arabistan'da Fenerbahçe ile karşılaşacak. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapılacak maç, Al-Awwal Park'ta (Kral Suud Üniversitesi Stadyumu) oynanacak. Müsabaka, saat 20.45'te başlayacak ve ATV'den canlı yayımlanacak.

Karşılaşmada hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Bitigen'in yardımcılıklarını Erdem Bayık ve Mustafa Savranlar yapacak. Maçın 4. hakemi ise Volkan Bayarslan olacak. VAR'da ise Emre Malok görev alacak.

BEŞ GÜN ARAYLA İKİNCİ DERBİ

Galatasaray ile Fenerbahçe, 5 gün aradan sonra ikinci kez karşı karşıya gelecek.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 24 Aralık Pazar günü Ülker Stadı'nda karşılaşan iki takım, bugün bir kez daha mücadele edecek. Kazanan takım, 17. Süper Kupa'yı müzesine götürecek.

Ligdeki derbi 0-0 sona ermişti.

SON 10 DERBİDE ÜSTÜN

Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe ile yaptığı son 10 karşılaşmada üstünlük kurdu.

İki takım arasında tamamı Süper Lig'de yapılan müsabakalarda Galatasaray 4, sarı-lacivertliler ise 2 galibiyet alabildi. Dört derbi ise beraberlikle sonuçlandı.

Söz konusu mücadelelerin 6'sında kalesini gole kapatmayı başaran Galatasaray, attığı 12 gole karşılık kalesinde 6 gol gördü.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Kerem Demirbay, Torreira, Zaha, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Djiku, Oosterwolde, Ferdi, Fred, İsmail, İrfan Can Kahveci, Tadic, Szymanski, Dzeko

GALATASARAY'DA 4 EKSİK

Sarı-kırmızılı takımda 4 futbolcu forma giyemeyecek.

Sakatlığı bulunan Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez ile göğüs kası yırtılması nedeniyle ameliyat edilen Sergio Oliveira, bugünkü karşılaşmada sahadaki yerini alamayacak.

Galatasaray'da Hakim Ziyech ve Angelino da kamp kadrosunda yer almadı.

OKAN BURUK'UN 4.FENERBAHÇE DERBİSİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılıların başında 4. kez Fenerbahçe derbisine çıkacak.

Altyapısından yetiştiği ve futbolcu olarak büyük başarılar elde ettiği Galatasaray'a 2022-2023 sezonunun başında geçen Buruk, takımını Fenerbahçe derbilerine iyi hazırladı.

Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, geçen sezon Fenerbahçe ile yaptığı 2 derbiden de 3-0'lık zaferle ayrıldı. Buruk'un öğrencileri, bu sezon da ligde deplasmanda rakibiyle 0-0 berabere kaldı.

Fenerbahçe'ye rakip olduğu söz konusu 3 derbide gol yemeyen sarı-kırmızılılar, rakip fileleri 6 kez havalandırdı.

SAVUNMASIYLA ÖN PLANA ÇIKIYOR

Galatasaray, bu sezon Trendyol Süper Lig'de en iyi savunma yapan takım olarak dikkati çekiyor.

Ligde çıktığı 17 karşılaşmada 32 gol atarak en iyi hücum performansını sergileyen ikinci takım olan sarı-kırmızılılar, kalesinde ise sadece 9 gol gördü.

Bu sezon Süper Lig'deki 17 maçın 10'unda rakiplerine gol şansı tanımayan "Cimbom" bu performansıyla 20 takım arasında kalesinde en az gole izin veren takım oldu.

GÖZLER ICARDI'DE OLACAK

Turkcell Süper Kupa maçında sarı-kırmızılıların en önemli gol ayağı Mauro Icardi olacak.

Arjantinli yıldız santrfor, bu sezon Süper Lig'de 12, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 5 olmak üzere toplam 17 kez ağları havalandırdı.

Sarı-kırmızılı takımda ikinci sezonunu geçiren Icardi, daha önce ligde şampiyonluk yaşayan takımlara karşı forma giydiği 1 maç hariç gol sevinci yaşadı.

Mauro Icardi, daha önce forma giydiği 3 Beşiktaş maçında 5, 3 Başakşehir karşılaşmasında 3, 2 Trabzonspor müsabakasında 3, 3 Fenerbahçe derbisinde 2 kez topu filelere göndermişti. 30 yaşındaki golcü futbolcu, sadece 5 gün önce 0-0 biten Fenerbahçe derbisinde skoru değiştiremedi.

Galatasaray'da resmi maçlarda 8 golü bulunan Kerem Aktürkoğlu, 6 gol atan Wilfried Zaha ile dörder kez fileleri havalandıran Dries Mertens ve Hakim Ziyech de gole yakın isimler olarak dikkati çekiyor.

FENERBAHÇE RAKİBİNE 3 MAÇTIR GOL ATAMIYOR

Galatasaray'la oynadığı son 10 derbide 2 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 4 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, son 3 maçta ise rakibine gol atamadı.

Geçen sezon ligdeki her iki maçı da 3-0 kaybeden sarı-lacivertliler, bu sezon iç sahada oynanan lig maçından da 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.

Sarı-lacivertli takım, ezeli rakibiyle oynadığı son 10 maçta 6 gol atarken kalesinde 12 gol gördü.

FENERBAHÇE'DE FRED OYNAYABİLECEK

Sarı-lacivertli takımda Turkcell Süper Kupa finalinde sakatlıkları bulunan Becao ve Zajc forma giyemeyecek.

Grip nedeniyle ligde oynanan Galatasaray derbisinde takımını yalnız bırakan Serdar Aziz, İsmail Kartal'ın şans vermesi durumunda sahada olacak.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Fred, Galatasaray karşısında ilk 11'de sahaya çıkacak.

Mondihome Kayserispor maçında gördüğü kırmızı kartın ardından 3 maç ceza alan Brezilyalı oyuncu, cezasını ligde çekeceği için Riyad'da takımdaki yerini alabilecek.

İRFAN CAN KAHVECİ SAĞ KANATA

Süper Kupa finali öncesinde İsmail Kartal, son oynanan karşılaşmaya göre kadroda revizyona gitmeyi düşünüyor.

Fred'in dönecek olmasından dolayı bu bölgeyi Fred-İsmail Yüksek ikilisiyle kontrol etmeyi hedefleyen Kartal, İrfan Can Kahveci'yi de sağ kanatta görevlendirmeyi planlıyor.

Ligde ilk 11'de sahada yer alan Crespo ve Cengiz Ünder de kulübeye dönecek isimler olacak.

GÖZLER DZEKO-SZYMANSKI-TADIC ÜÇLÜSÜNDE

Süper Lig'de çıktığı 17 maçta 44 gol atan Fenerbahçe, ligin en golcü ekibi olurken, takımın üç yıldızı attıkları gollerle öne çıktı.

Gol krallığı yarışında attığı 12 golle zirveyi Mauro Icardi'yle paylaşan Edin Dzeko, İsmail Kartal'ın hücumdaki en önemli kozu olacak.

Kartal, ligde 8 gol atan Szymanski ve 7 golü bulunan Tadic'e de Galatasaray karşısında güveniyor.

Üç futbolcu bu sezon ligdeki 44 golün 27'sine imza attı.

SÜPER KUPA'DA 7.RANDEVU

1965-1966 sezonundan bu yana Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Süper Kupa adlarıyla düzenlenen organizasyon, Galatasaray ve Fenerbahçe'yi 6. kez karşı karşıya getirdi.

Üçü Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda yapılan karşılaşmalarda Fenerbahçe 2, Galatasaray 1 kez şampiyonluk sevinci yaşadı. İki takım arasındaki üç Süper Kupa mücadelesinde ise 2 kez sarı-kırmızılılar, 1 kez de sarı-lacivertliler kupayı kaldırdı.

EN FAZLA GALATASARAY KAZANDI

Süper Kupa'yı şimdiye dek en çok kazanan takım Galatasaray oldu.

Sarı-kırmızılı takım, ilk organizasyonda Beşiktaş'a boyun eğmesine rağmen sonraki süreçte 6 kez mutlu sona ulaştı. Galatasaray, 2008, 2012, 2013, 2015, 2016 ve 2019'da Süper Kupa'yı müzesine götürdü.

Fenerbahçe ve Trabzonspor'un üçer kez kazandığı kupayı, Beşiktaş 2, Konyaspor ve Akhisarspor ise birer kez havaya kaldırdı.

İLK MAÇLAR ALMANYA'DA OYNANDI

Süper Kupa'nın ilk 3 organizasyonu Almanya'da gerçekleştirildi.

Beşiktaş ile Galatasaray'ın karşılaştığı ilk kupa maçı Frankfurt kentinde oynanırken, daha sonra sırasıyla Köln ve Duisburg şehirlerinde karşılaşmalar yapıldı. Almanya'daki maçlarda Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray birer kez kupa sevinci yaşadı.

2020-2021 sezonunun Süper Kupa maçı ise Katar'da gerçekleştirildi. Doha'da bulunan Ahmed Bin Ali Stadı'nda oynanan maçta Beşiktaş, normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 tamamlanan maçta Fraport TAV Antalyaspor'a penaltılarda 4-2 üstünlük kurarak şampiyon oldu.

Yarınki karşılaşma, yurt dışında yapılan 5. Süper Kupa maçı olacak.

TÜRKİYE'DEKİ İLK KUPAYI FENERBAHÇE KAZANDI

Almanya'daki kupa maçlarının ardından mücadele Türkiye'ye taşınırken, yurttaki ilk kupayı Fenerbahçe havaya kaldırdı.

İstanbul'da 2009'da oynanan müsabakada Fenerbahçe, Beşiktaş'a üstünlük kurarak kupanın sahibi oldu.

Türkiye'de İstanbul (3), Konya (2), Ankara (2), Erzurum, Kayseri, Manisa ve Samsun'da yapılan 11 karşılaşmada Galatasaray 5 kez kupayı müzesine götürdü. Yurt içinde oynanan maçlarda Fenerbahçe ve Trabzonspor ikişer, Atiker Konyaspor ve Akhisarspor ise birer kez kupa sevinci yaşadı.