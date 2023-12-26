TFF açıkladı: Süper Kupa'nın VAR hakemi belli oldu!

Yayınlanma: 26.12.2023 - 12:28

Güncelleme: 26.12.2023 - 12:28

TFF, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak Süper Kupa finalinde görev alacak VAR hakemini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, maçın VAR hakemi olarak Emre Malok'un görev yapacağı açıklandı. Maçta AVAR olarak ise Erkan Engin ve Cevdet Kömürcüoğlu görev yapacak.

ORTA HAKEM ABDULKADİR BİTİGEN

Maçın orta hakemi olarak ise Abdulkadir Bitigen'in görev yapacağı açıklanmıştı. Bitigen'in yardımcılıklarını ise Erdem Bayık ve Mustafa Savranlar yapacak.

Süper Kupa finali, 29 Aralık Cuma günü saat 20:45'te Suudi Arabistan'da oynanacak.