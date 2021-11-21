Galatasaray-Fenerbahçe maçında gerginlik çıktı

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi konuk ettiği karşılaşmada, tribünlerden Mesut Özil'e çakmak fırlatıldı. Yaşanan kısa süreli gerginliğin ardından oyun devam etti.

cumhuriyet.com.tr
21 Kasım 2021 Pazar, 19:35
Galatasaray-Fenerbahçe maçında gerginlik çıktı
Abone Ol google-news

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray'a konuk oluyor. 

Karşılaşmanın 31. dakikasında Mesut Özil, skora eşitliği getiren golü kaydettikten sonra, Galatasaray tribünlerinden Özil'e çakmak fırlatıldı. Bu olayın ardından iki takım futbolcuları arasında tartışma çıktı. Galatasaray kalecisi Fernando Muslera, sarı-kırmızılı tribünlere giderek taraftarı sakinleştirmeye çalıştı.

Yaşanan kısa süreli gerginliğin ardından, Muslera, Marcao, Berke Özer ve Mert Hakan Yandaş, sarı kart ile cezalandırıldı. 



Video Haberler

En Çok Okunan Haberler