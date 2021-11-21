Galatasaray-Fenerbahçe maçında gerginlik çıktı
Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi konuk ettiği karşılaşmada, tribünlerden Mesut Özil'e çakmak fırlatıldı. Yaşanan kısa süreli gerginliğin ardından oyun devam etti.
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray'a konuk oluyor.
Karşılaşmanın 31. dakikasında Mesut Özil, skora eşitliği getiren golü kaydettikten sonra, Galatasaray tribünlerinden Özil'e çakmak fırlatıldı. Bu olayın ardından iki takım futbolcuları arasında tartışma çıktı. Galatasaray kalecisi Fernando Muslera, sarı-kırmızılı tribünlere giderek taraftarı sakinleştirmeye çalıştı.
Yaşanan kısa süreli gerginliğin ardından, Muslera, Marcao, Berke Özer ve Mert Hakan Yandaş, sarı kart ile cezalandırıldı.
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