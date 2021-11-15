Trabzonspor'a Marek Hamsik'ten müjdeli haber

Slovakya Milli Takımı'yla Slovenya'ya karşı oynadıkları maçta sakatlanan Marek Hamsik'ten Trabzonspor'a sevindirici haber geldi.

cumhuriyet.com.tr
15 Kasım 2021 Pazartesi, 10:27
Trabzonspor'a Marek Hamsik'ten müjdeli haber
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Slovakya Milli Takımı'nın geçtiğimiz perşembe günü Slovenya ile 2-2 berabere kaldığı maçta sakatlanıp çıkan Trabzonsporlu Marek Hamsik'ten bordo mavili ekip için sevindirici Haber geldi.

Baldırında sertleşme olan ve hissettiği acı üzerine ilk yarı sonunda oyundan çıkan tecrübeli futbolcunun sakatlığının ciddi olmadığı belirlendi.

Bu sezon bordo mavili formayla 21 maça çıkıp 2 gol, 4 asist üreten Hamsik'in her an forma giymeye hazır olduğu bildirildi.


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