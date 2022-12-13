Galatasaray, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda yarın Piestanske Cajky ile karşılaşacak
FIBA Avrupa Kupası C Grubu 6. hafta maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, 14 Aralık Çarşamba günü Slovakya'nın Piestanske Cajky ekibini ağırlayacak.
Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası C Grubu 6. hafta maçında yarın Slovakya'nın Piestanske Cajky ekibini konuk edecek.
Başakşehir Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak.
Dört takımın yer aldığı grupta iki ekibin de üçer galibiyet ve ikişer mağlubiyeti bulunuyor.
Galatasaray Çağdaş Faktoring, grupta rakibi ile deplasmanda oynadığı maçı 71-63'lük skorla kaybetmişti.
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