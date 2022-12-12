Trabzonspor'da Edin Visca sevinci
Trabzonspor'da sakatlığını atlatan Edin Visca'nın takıma dönüşüne en çok sevinenlerin başında Mısırlı futbolcu Trezeguet geliyor.
Trabzonspor'da sakatlığı geçen Edin Visca, forma giymek için gün sayıyor.
Sporx'in haberine göre, Boşnak futbolcunun dönüşüne en fazla sevinenlerden birisi ise Trezeguet. Takım arkadaşının yokluğunda bordo-mavililerin kanat organizasyonları kendisinin olduğu bölgeden gelişen Mısırlı yıldız, üzerindeki baskının azalacak olması nedeniyle mutlu.
Visca'nın sağ kanatta oynamaya başlaması ile bu bölgede hücum aksiyonlarının artacağı öngörülüyor.
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