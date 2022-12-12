Trabzonspor'da Edin Visca sevinci

12 Aralık 2022 Pazartesi, 18:25

Trabzonspor'da sakatlığı geçen Edin Visca, forma giymek için gün sayıyor.

Sporx'in haberine göre, Boşnak futbolcunun dönüşüne en fazla sevinenlerden birisi ise Trezeguet. Takım arkadaşının yokluğunda bordo-mavililerin kanat organizasyonları kendisinin olduğu bölgeden gelişen Mısırlı yıldız, üzerindeki baskının azalacak olması nedeniyle mutlu.

Visca'nın sağ kanatta oynamaya başlaması ile bu bölgede hücum aksiyonlarının artacağı öngörülüyor.