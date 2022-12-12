Trabzonspor'da Edin Visca sevinci

Trabzonspor'da sakatlığını atlatan Edin Visca'nın takıma dönüşüne en çok sevinenlerin başında Mısırlı futbolcu Trezeguet geliyor.

cumhuriyet.com.tr
12 Aralık 2022 Pazartesi, 18:25
Trabzonspor'da Edin Visca sevinci
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Trabzonspor'da sakatlığı geçen Edin Visca, forma giymek için gün sayıyor.

Sporx'in haberine göre, Boşnak futbolcunun dönüşüne en fazla sevinenlerden birisi ise Trezeguet. Takım arkadaşının yokluğunda bordo-mavililerin kanat organizasyonları kendisinin olduğu bölgeden gelişen Mısırlı yıldız, üzerindeki baskının azalacak olması nedeniyle mutlu.

Visca'nın sağ kanatta oynamaya başlaması ile bu bölgede hücum aksiyonlarının artacağı öngörülüyor.


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