Galatasaray Futbol Takımı, 27 Haziran Pazartesi günü sezonu açacak
Teknik direktör Okan Buruk ile anlaşan Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına 27 Haziran Pazartesi günü Florya Metin Oktay Tesisleri'nde başlayacak.
Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına 27 Haziran Pazartesi günü başlayacak.
Kulüpten yapılan açıklamada, sarı-kırmızılı ekibin Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ilk antrenmanını gerçekleştireceği belirtildi.
Açıklamada, ilk etap kampının Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında 7 Temmuz Perşembe günü başlayacağı aktarıldı.
İkinci etap kampıyla ilgili bilgilendirmenin ise daha sonra yapılacağı ifade edildi.
Video Haberler
- AKP'nin kalesinde pahalılık isyanı
- Karamollaoğlu'ndan 'adaylık' ve 'idam' açıklaması
- Kırıkkale'de otomobiller çarpıştı: 4 yaralı
- Sarıgül Atina'da Türk bayrağı açtI
- Haciz geldi, otomobilini uçurumdan aşağı attı
- Silahlı saldırıda 2 kişi öldü, onur yürüyüşü iptal oldu
- Marmaris'ten can yakan görüntüler
- Eşyaları sokağa fırlatınca mahalleli darbetti
- Çorlu’da silahlı kavga: 2’si polis 10 yaralı
- Şanlıurfa Kurucahöyük'te içme suyu krizi
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Penisinin hızla büyümesinden şüphelendiler...'
- Peker cephesinden yeni 'Ağar' tweetleri
- Dolar/TL'deki düşüşün gerçek sebebi
- Dolar/TL kurundaki düşüşün nedeni ne?
- AKP'li Demiröz açıklamasından geri adım attı
- Süleyman Soylu'ya çok sert yanıt
- Akademisyenleri taşıyan araç devrildi
- Yüzde 51 görevini onaylamıyor!
- Göbeklitepe'de bir sır daha açığa çıktı
- Piknikte mide bulandıran olay!