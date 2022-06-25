Galatasaray Futbol Takımı, 27 Haziran Pazartesi günü sezonu açacak

Teknik direktör Okan Buruk ile anlaşan Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına 27 Haziran Pazartesi günü Florya Metin Oktay Tesisleri'nde başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
25 Haziran 2022 Cumartesi, 16:12
Galatasaray Futbol Takımı, 27 Haziran Pazartesi günü sezonu açacak
Abone Ol google-news

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına 27 Haziran Pazartesi günü başlayacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, sarı-kırmızılı ekibin Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ilk antrenmanını gerçekleştireceği belirtildi.

Açıklamada, ilk etap kampının Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında 7 Temmuz Perşembe günü başlayacağı aktarıldı.

İkinci etap kampıyla ilgili bilgilendirmenin ise daha sonra yapılacağı ifade edildi.


okan buruk galatasaray dursun özbek
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler