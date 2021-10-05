Galatasaray futbolcusu Oğulcan Çağlayan nişanlandı
Galatasaray'ın sağ kanat oyuncusu Oğulcan Çağlayan nişanlandı.
Galatasaray'ın sağ kanat oyuncusu Oğulcan Çağlayan, geçtiğimiz ay evlilik teklif ettiği sevgilisi Peri Ispartalı ile Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki bir otelde düzenlenen törenle nişanlandı.
Törene Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci de katılırken, nişan yüzüklerini Pamukkale Belediye Başkanı taktı.
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