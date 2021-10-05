Türk Telekom ile Galatasaray arasındaki stadyum isim hakkı anlaşması sona erdi

05 Ekim 2021 Salı, 10:03

Türk Telekom ile Galatasaray’ın 11 yıl süren ‘Türkiye’nin ilk stadyum isim hakkı anlaşması’nın süresi, 2020-2021 sezon sonu itibarıyla doldu. Taraflar, yeni bir uzatmaya gitmeme konusunda anlaştılar. Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu’nda geçirdiği 11 yılda, 5 şampiyonluk ve toplamda 14 kupa kazandı.



Galatasaray’ın seyircisiyle zaferlere imza attığı Türk Telekom Stadyumu’nun isim hakkı sözleşmesi, Türk futbol tarihinde önemli anılar ve başarılarla yer edindi. Şirket ve Galatasaray arasında 2010’da yürürlüğe giren ve 10 yıllığına imzalanan, ardından bir yıl daha uzatılan ‘Türkiye’nin ilk stadyum isim hakkı anlaşması’ özelliği taşıyan pazarlama, reklam ve tanıtım haklarını kapsayan sözleşme sona erdi.



TÜRK TELEKOM’UN SPORA DESTEĞİ DEVAM EDİYOR



ING Basketbol Süper Ligi’nde Türk Telekom Basketbol Takımı ile mücadele eden Türk Telekom, TV platformu Tivibu ile Erkekler ve Kadınlar Basketbol Süper Ligi’ni yayınlıyor. Ayrıca basketbol, eskrim, yüzme, atletizm, güreş, badminton gibi alanlarda toplamda 39 ilde ve 33 branşta yaklaşık 6 bin sporcuya destek veriyor. Diğer yandan şirketin Galatasaray’a ve taraftarlara sunduğu katkılar, iki kurum arasındaki GSMobile ve akıllı stadyum gibi iş birlikleri ile sürüyor.,



Galatasaray, stadyumda geçirdiği 11 yılda, 5 şampiyonluk ve toplamda 14 kupa kazandı. Galatasaray, stadyumda geçirdiği dönem içinde 2011-2012, 2012-2013, 2014-2015, 2017-2018, 2018-2019 sezonlarında şampiyonluk kupasını kaldırmayı başardı. Stadyumda geçen 11 sezona ayrıca 4 Türkiye Kupası ve 5 de Süper Kupa sığdırıldı.

STADYUMDAKİ UNUTULMAZ ANLAR

Stadyum, açılışının yapıldığı 2011 yılından itibaren Galatasaray ve Galatasaray taraftarı için ilklerin ve unutulmaz anların yaşandığı bir mekân oldu. Stadyumun açıldığı yıl taraftarların yaptığı tezahürat, 131,76 dB ses seviyesine ulaşarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi ve bu rekor hâlâ kırılamadı. Türkiye’de ilk kez 3 boyutlu naklen maç yayını da Türk Telekom Stadyumu’nda yapıldı. Stadyum, Galatasaray’ın dünya devi futbol takımları karşısında gösterdiği başarılarla da hafızalara kazındı. Stadyumda oynanan Galatasaray-Juventus, Galatasaray-Real Madrid ve Galatasaray-Manchester United karşılaşmaları unutulmaz zaferler arasında yerini aldı.



