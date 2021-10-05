Galatasaray'ın stadının yeni adı ne olacak?
Türk Telekom ile 11 yıllık isim sponsorluğu anlaşması sona eren Galatasaray, yeni bir stadyum isim sponsoru arıyor.
Türk Telekom ile Galatasaray’ın 11 yıl süren ‘Türkiye’nin ilk stadyum isim hakkı anlaşması’nın süresi, 2020-2021 sezon sonu itibarıyla doldu. Taraflar, yeni bir uzatmaya gitmeme konusunda anlaştılar.
Galatasaray’ın seyircisiyle zaferlere imza attığı Türk Telekom Stadyumu’nun isim hakkı sözleşmesi, Türk futbol tarihinde önemli anılar ve başarılarla yer edindi. Şirket ve Galatasaray arasında 2010’da yürürlüğe giren ve 10 yıllığına imzalanan, ardından bir yıl daha uzatılan ‘Türkiye’nin ilk stadyum isim hakkı anlaşması’ özelliği taşıyan pazarlama, reklam ve tanıtım haklarını kapsayan sözleşme sona erdi.
Gazeteci Yakup Çınar, Galatasaray'ın stadyum isim sponsorluğu için Trendyol ile görüştüğünü öne sürdü. Trendyol ise bu iddiayı reddetti.
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