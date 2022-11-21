Galatasaray golcü transferi için ismi belirledi!
Ara transfer döneminde kadrosuna golcü takviyesi yapmak isteyen Galatasaray, Brighton forması giyen Deniz Undav'ı gündemine aldı.
Kadrosunu yerli santrforla güçlendirmek isteyen Galatasaray, Brighton forması giyen Deniz Undav'la ilgileniyor.
Hürriyet'te yer alan haberde, sarı-kırmızılıların ocak ayında Haris Seferovic'le yollarını ayırıp kadrosuna Deniz Undav'ı katmak istediği belirtildi.
Galatasaray'ın Premier Lig ekiplerinden Brighton'da forma giyen Deniz Undav'ı bonservisiyle ya da kiralama formülüyle kadrosuna katabilmek için harekete geçtiği aktarıldı.
Bu sezon Premier Lig'de 8, İngiltere Lig Kupası'nda 2 maçta süre alan Deniz Undav, 1 gol kaydetti.
Deniz Undav, Union SG formasılya 70 maçta süre almış, 45 gol ve 18 asistle oynamıştı.
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