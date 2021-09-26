Galatasaray-Göztepe maçında tribünlerden Fatih Terim mesajı

Ali Sami Yen tribünlerinden Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e destek geldi.

AA
26 Eylül 2021 Pazar, 19:08
Galatasaray-Göztepe maçında tribünlerden Fatih Terim mesajı
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Süper Lig'in 7. haftasında Göztepe'yi konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, son oynadıkları Yukatel Kayserispor maçının ilk 11'ine göre 6 değişiklik yaparken tribünler ünlü teknik adama moral verdi.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan maça Galatasaray, Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Christian Luyindama, Victor Nelsson, Patrick Van Aanholt, Alexandru Cicaldau, Berkan Kutlu, Sofiane Feghouli, Olimpiu Morutan, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu 11'i ile çıktı.

İstanbul'un sarı-kırmızılı temsilcisinin yedek kulübesinde Fatih Öztürk, Alpaslan Öztürk, Ryan Babel, Mustafa Muhammed, Gustavo Assunçao, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Işık Kaan Arslan, Emre Kılınç, Mbaye Diagne yer aldı.

Galatasaray taraftarı karşılaşma öncesi tribünlere çağırdığı teknik direktör Fatih Terim ve futbolculara destek verdi.

Ligin 5. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor müsabakasında bazı futbolcuları ıslıklayan sarı-kırmızılı taraftarlar, mücadele öncesi Terim ile futbolcuları çağırarak moral verdi.


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