Galatasaray-Göztepe maçında tribünlerden Fatih Terim mesajı
Ali Sami Yen tribünlerinden Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e destek geldi.
Süper Lig'in 7. haftasında Göztepe'yi konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, son oynadıkları Yukatel Kayserispor maçının ilk 11'ine göre 6 değişiklik yaparken tribünler ünlü teknik adama moral verdi.
Türk Telekom Stadı'nda oynanan maça Galatasaray, Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Christian Luyindama, Victor Nelsson, Patrick Van Aanholt, Alexandru Cicaldau, Berkan Kutlu, Sofiane Feghouli, Olimpiu Morutan, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu 11'i ile çıktı.
İstanbul'un sarı-kırmızılı temsilcisinin yedek kulübesinde Fatih Öztürk, Alpaslan Öztürk, Ryan Babel, Mustafa Muhammed, Gustavo Assunçao, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Işık Kaan Arslan, Emre Kılınç, Mbaye Diagne yer aldı.
Galatasaray taraftarı karşılaşma öncesi tribünlere çağırdığı teknik direktör Fatih Terim ve futbolculara destek verdi.
Ligin 5. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor müsabakasında bazı futbolcuları ıslıklayan sarı-kırmızılı taraftarlar, mücadele öncesi Terim ile futbolcuları çağırarak moral verdi.
Video Haberler
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
- İstanbul’un göbeğinde terör estirdiler! O anlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Endişeye neden olmuştu: DSÖ’den Mu varyantı açıklaması
- AKP'li isim, iki zincir marketi isim verip hedef aldı
- Korkunç iddialar için açıklama geldi
- Kulislerde 'Akşener' hareketliliği
- Peker kabul etti: 'Yorumunuz doğrudur'
- Bodrum Belediye Başkanı'nın isyanı
- Kılıçdaroğlu: En ufak bir şüphem yok!
- Bill Gates’ten uzay eleştirisi
- Kar ve tipi bastırdı, yolda kaldılar
- “Kabul edilemez ve tehlikeli”