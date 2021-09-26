Şampiyon Ampute Futbol Milli Takımı, Galatasaray - Göztepe maçında
Avrupa şampiyonu Ampute Futbol Milli Takımı, Galatasaray - Göztepe karşılaşmasında sarı-kırmızılıların daveti üzerine stada geldi.
Avrupa şampiyonu Ampute Futbol Milli Takımı, Galatasaray - Göztepe karşılaşmasında sarı-kırmızılıların daveti üzerine stada geldi. Milli Takım teknik heyetine ve futbolculara başarılarından dolayı plaket verildi.
Avrupa şampiyonu Ampute Futbol Milli Takımı, Süper Lig’in 7. haftasında oynanan Galatasaray - Göztepe maçında sarı-kırmızılıların konuğu olarak Ali Sami Yen Spor Kompleksi’ne geldi. Kupa ile taraftarları selamlayan milli futbolcular ve teknik ekibe, Galatasaray Kulübü başarılardan dolayı plaket verdi. Plaketi Galatasaray İkinci Başkanı Ali Polat Bengiserp takdim etti.
Sarı-kırmızılı taraftarlar, milli futbolculara ’Türkiye sizinle gurur duyuyor’ tezahüratları yaparak destek verdi
Video Haberler
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
- İstanbul’un göbeğinde terör estirdiler! O anlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Endişeye neden olmuştu: DSÖ’den Mu varyantı açıklaması
- AKP'li isim, iki zincir marketi isim verip hedef aldı
- Korkunç iddialar için açıklama geldi
- Kulislerde 'Akşener' hareketliliği
- Peker kabul etti: 'Yorumunuz doğrudur'
- Bodrum Belediye Başkanı'nın isyanı
- Kılıçdaroğlu: En ufak bir şüphem yok!
- Bill Gates’ten uzay eleştirisi
- Kar ve tipi bastırdı, yolda kaldılar
- “Kabul edilemez ve tehlikeli”