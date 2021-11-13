Galatasaray, hazırlık maçında Bursaspor'u 5 golle geçti

13 Kasım 2021 Cumartesi, 17:41

Galatasaray milli arada TFF 1. Lig takımlarından Bursaspor ile hazırlık maçında karşılaştı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada kazanan 5-2'lik skorla Galatasaray oldu.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 4, 17, 44. dakikada Mbaye Diagne, 8. dakikada Oğulcan Çağlayan, 59. dakikada Ömer Bayram kaydetti. Bursaspor'un gollerini 29. dakikada İsmail Yüksek ve 38. dakikada Elton Acolatse kaydetti.

Sarı-kırmızılı takım maça İsmail, Van Aanholt, Marcao, Alpaslan, Aytaç, Assunçao, Oğulcan, Atalay, Emre Kılınç, Babel, Diagne 11'i ile başladı. Mbaye Diagne ilk yarıda attığı üç golle maçta öne çıkan isim oldu.

Galatasaray'da sağ bek olarak oynayan Oğulcan Çağlayan attığı golün yanı sıra iki de asist yaptı.

Galatasaray'da Fatih Öztürk, Ömer Bayram ve Victor Nelsson ikinci yarıda oyuna dahil oldu.

Bursaspor Erhan, Aykut, Capan, Kubilay, Mert, İsmail, Burak, Emirhan, Bruno, Acolatse, Hasan 11'i ile Galatasaray'a karşı mücadele etti. Yeşil-byezlı takımda da ikinci yarı oyuncu değişiklikleri yaşandı.