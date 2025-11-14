Cumhuriyet Gazetesi Logo
Gençlerbirliği'nde Galatasaray maçı için flaş karar

Gençlerbirliği'nde Galatasaray maçı için flaş karar

14.11.2025 15:59:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Gençlerbirliği'nde Galatasaray maçı için flaş karar

Galatasaray ile milli ara dönüşü karşılaşacak olan Gençlerbirliği, Antalya'da kampa girdi. Başkent ekibinde yönetimin zorlu maç için prim verme kararı aldığı iddia edildi.

Süper Lig'in 13. haftasında Gençlerbirliği, deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Başken ekibinde zorlu maçın hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor.

Sözcü'de yer alan habere göre, Gençlerbirliği karşılaşma için Antalya'da kampa girdi. Kırmızı-siyahlılarda yönetimin bu karşılaşmaya özel prim belirlediği aktarıldı.

Galatasaray ile Gençlerbirliği, Süper Lig'in 13. haftasında 22 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde Galatasaray 29 puanla lig lideri konumunda bulunuyor. Gençlerbirliği ise 11 puanla 14. sırada yer alıyor.

İlgili Konular: #galatasaray #Prim #Gençlerbirliği

İlgili Haberler

Gençlerbirliği, Antalya'da kampa girdi
Gençlerbirliği, Antalya'da kampa girdi Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı daha verimli geçirmek için Antalya'da kampa girdi.
Gençlerbirliği, Volkan Demirel ile ilk kez kazandı!
Gençlerbirliği, Volkan Demirel ile ilk kez kazandı! Trendyol Süper Lig'in 12. haftasının açılış maçında Gençlerbirliği, sahasında RAMS Başakşehir'i 2-1 mağlup etti.
Gençlerbirliği'nde yol ayrımı: Yerine geçecek isim belli oldu!
Gençlerbirliği'nde yol ayrımı: Yerine geçecek isim belli oldu! Süper Lig ekibi Gençlerbirliği, teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile yolların ayrıldığını açıkladı. Ankara ekibi Hüseyin Eroğlu'nun yerine teknik direktör Volkan Demirel ile prensipte anlaşıldığını duyurdu.