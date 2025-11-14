Gençlerbirliği'nde Galatasaray maçı için flaş karar

Süper Lig'in 13. haftasında Gençlerbirliği, deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Başken ekibinde zorlu maçın hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor.
Sözcü'de yer alan habere göre, Gençlerbirliği karşılaşma için Antalya'da kampa girdi. Kırmızı-siyahlılarda yönetimin bu karşılaşmaya özel prim belirlediği aktarıldı.
Galatasaray ile Gençlerbirliği, Süper Lig'in 13. haftasında 22 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde Galatasaray 29 puanla lig lideri konumunda bulunuyor. Gençlerbirliği ise 11 puanla 14. sırada yer alıyor.