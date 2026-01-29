Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde kasasını doldurdu!

Bu sezon “Devler Ligi”ne direkt katılan sarı-kırmızılı ekip, UEFA’nın para ödülleri yönetmeliğine göre, "ayak bastı parası" olarak 18,62 milyon Euro kazandı.

Ligde oynadığı 8 maçtan 3 galibiyet ve 1 beraberlik çıkartan Cim-Bom, bu performansıyla 7 milyon Euro'nun sahibi olurken, ligde elde ettiği dereceyle de 5,08 milyon Euro'luk gelire uzandı.

Yayın havuzu değerlemesinden 6,41 ila 10,41 milyon Euro (ortalama 8,41 milyon Euro) kazanan Galatasaray’ın, UEFA katsayı kaleminden payına düşen miktar ise 2,42 milyon Euro oldu.

Cim-Bom ayrıca son 16 turu play-off turu oynayacak olması hasebiyle gelir hanesine 1 milyon Euro daha yazdırdı.

An itibarıyla UEFA’dan toplamda 42,5 milyon Euro kazanan Galatasaray, son 16 play-off turunu geçmesi halinde 11 milyon Euro daha kazanacak.

Sarı-kırmızılı ekibin bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde elde ettiği gelirin dağılımı ve “Devler Ligi”nde bundan sonraki turların para ödülleri şöyle:

Katılım - 18,62 milyon Euro

Galibiyet - 6,3 milyon Euro

Beraberlik - 0,7 milyon Euro

Lig derecesi - 5,08 milyon Euro

Yayın havuzu değerlemesi - 8,41 milyon Euro

Katsayı - 2,42 milyon Euro

Son 16 play-off turu - 1 milyon Euro

Toplam kazanç - 42,53 milyon Euro

SONRAKİ TURLARIN ÖDÜLLERİ

Son 16 turu - 11 milyon Euro

Çeyrek final - 12,5 milyon Euro

Yarı final - 15 milyon Euro

Final - 18,5 milyon Euro

Şampiyonluk - 6,5 milyon Euro