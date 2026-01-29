Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde kasasını doldurdu!

Bu sezon “Devler Ligi”ne direkt katılan sarı-kırmızılı ekip, UEFA’nın para ödülleri yönetmeliğine göre, "ayak bastı parası" olarak 18,62 milyon Euro kazandı.
Ligde oynadığı 8 maçtan 3 galibiyet ve 1 beraberlik çıkartan Cim-Bom, bu performansıyla 7 milyon Euro'nun sahibi olurken, ligde elde ettiği dereceyle de 5,08 milyon Euro'luk gelire uzandı.
Yayın havuzu değerlemesinden 6,41 ila 10,41 milyon Euro (ortalama 8,41 milyon Euro) kazanan Galatasaray’ın, UEFA katsayı kaleminden payına düşen miktar ise 2,42 milyon Euro oldu.
Cim-Bom ayrıca son 16 turu play-off turu oynayacak olması hasebiyle gelir hanesine 1 milyon Euro daha yazdırdı.
An itibarıyla UEFA’dan toplamda 42,5 milyon Euro kazanan Galatasaray, son 16 play-off turunu geçmesi halinde 11 milyon Euro daha kazanacak.
Sarı-kırmızılı ekibin bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde elde ettiği gelirin dağılımı ve “Devler Ligi”nde bundan sonraki turların para ödülleri şöyle:
Katılım - 18,62 milyon Euro
Galibiyet - 6,3 milyon Euro
Beraberlik - 0,7 milyon Euro
Lig derecesi - 5,08 milyon Euro
Yayın havuzu değerlemesi - 8,41 milyon Euro
Katsayı - 2,42 milyon Euro
Son 16 play-off turu - 1 milyon Euro
Toplam kazanç - 42,53 milyon Euro
SONRAKİ TURLARIN ÖDÜLLERİ
Son 16 turu - 11 milyon Euro
Çeyrek final - 12,5 milyon Euro
Yarı final - 15 milyon Euro
Final - 18,5 milyon Euro
Şampiyonluk - 6,5 milyon Euro