Galatasaray maçında İngilizleri şaşkına çeviren olay: 'City'ye düşman sahasında oynuyormuş hissi verdiler'

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin sekizinci hafta mücadelesinde Galatasaray, deplasmanda Manchester City'ye 2-0 mağlup oldu. Sarı kırmızılılar 36 takımlı lig etabını 20. sırada tamamlayarak adını son 16 play-off turuna yazdırdı. Manchester City - Galatasaray maçı İngiliz medyasında da geniş yer buldu.

İşte Ada basınından dev karşılaşmanın yorumları:

BBC: Gündoğan ve Sane hayal kırıklığına uğradı

“Üç yıl önce bu turnuvada City'yi zafere taşıyan ve üç kupayı birden kazandıran kaptan İlkay Gündoğan, ev sahibi taraftarlar tarafından coşkulu bir şekilde karşılandı; aynı şekilde geri dönen Leroy Sane de öyle. Ancak iki oyuncudan hiçbiri oyunun gidişatını etkileyemedi.”

The Guardian: Haaland'ın golleriyle Manchester City, Galatasaray karşısında galibiyete ulaşarak son 16'ya yükseldi

“Erling Haaland'ın açılış golü ve Rayan Cherki'nin ikinci golüyle galibiyet geldi. Ancak 36. dakikada Jeremy Doku'nun Davinson Sanchez ile girdiği mücadele sonrasında sakatlanması tatsız bir olay oldu.”

Sky Sports: Haaland gol kuraklığına son verdi ve Şampiyonlar Ligi play-off'larından kurtulmayı sağladı

"City maçın ilk yarısında işini halletti. Haaland, yılın başından bu yana ilk kez açık oyundan gol attı ve Rayan Cherki de güzel bir organizasyonun ardından ikinci golü kaydetti. Her iki gol de, sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan etkileyici Jeremy Doku tarafından hazırlandı."

Manchester Evening News: Galatasaray'ın yarattığı gürültüye Manchester City'nin verdiği yanıt

"Premier Lig tecrübesiyle dolu bir Türk takımı, eski City yıldızları İlkay Gündoğan ve Leroy Sane'yi de kadrosuna katarak, maç öncesinde Guardiola'yı adeta eziyetle alt ettikten sonra, onlara zarar vermeye hazırdı. Deplasman tribününden yükselen ıslıklar, yuhalamalar ve meşaleler - ve ev sahibi tribünlerdeki yüzlerce yarı yarıya atkı - City'ye adeta düşman sahasında oynuyormuş hissi verirken, bu City için rahat bir gece olacağa benzemiyordu. Ancak ikinci yarının başlangıcından itibaren deplasman tribününden hiçbir ses gelmemesiyle Galatasaray'ın yenildiği açıkça belli oldu."

The Times: Haaland'ın golleriyle Manchester City ilk sekize girmeyi garantiledi

"Pep Guardiola, eski rakibi Jose Mourinho'dan gördüğü iyiliğe minnettar; Benfica'nın Real Madrid'i yenmesiyle son 16 turuna yükselmeyi garantilediler."

Independent: Guardiola ve City son 16 turuna yükseldi, ancak bunu Mourinho'ya borçlular

"Manchester City 2-0 Galatasaray: Doku'nun her iki golün de asistini yaptığı maçta Pep Guardiola'nın öğrencileri, Jose Mourinho'nun Benfica'sının Real Madrid'i yenmesiyle son 16'ya zar zor yükseldi. City profesyoneldi, zaferleri etkileyiciydi, ancak Galatasaray'ın etkisizliğinden de faydalandılar."

The Sun: Haaland'ın golleriyle City ilk 8'e girmeyi başardı

"Galatasaray'ın play-off'lardaki yerini garantilemek için bu maçtan bir şeyler elde etmesi gerekiyordu ve coşkulu taraftarları binlerce kişiyle maça gelmişti. City takımı ise işe ciddiyetle yaklaştı."