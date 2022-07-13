Galatasaray için Anthony Nwakaeme iddiası
Galatasaray'ın Trabzonspor'dan ayrılan Anthony Nwakaeme'yi gündemine aldığı iddia edildi.
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray için sürpriz bir iddia gündeme geldi.
Sarı-kırmızılıların Trabzonspor'dan ayrılan Anthony Nwakaeme'yi gündemine aldığı ileri sürüldü.
Akşam'ın haberine göre, bonservisi elinde olan Nijeryalı futbolcunun temsilcisiyle bir görüşme yapılacağı belirtilirken, 33 yaşındaki futbolcunun, Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığı da aktarıldı.
SON KARAR OKAN BURUK'UN
Trabzonspor'la maaş konusunda anlaşamayan tecrübeli futbolcu, geçtiğimiz ay bordo-mavili takımla yollarını ayırmış, Karadeniz ekibi de Trezeguet'yi Nwakaeme'nin yerine transfer etmişti.
Galatasaraylı yetkililerin Okan Buruk'la görüştükten sonra Nwakaeme, konusunda harekete geçmesi bekleniyor.
Buruk'un da Nwakaeme ismine sıcak olduğu ve Kerem Aktürkoğlu'nun satılması halinde ligi bilen bir oyuncu olduğu için transferine onay verebileceği gelen bilgiler arasında.
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