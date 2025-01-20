Galatasaray için flaş transfer iddiası: 'Dünyanın en iyi 5 bekinden birini getiriyor'

Yayınlanma: 20.01.2025 - 14:26

Güncelleme: 20.01.2025 - 14:26

Galatasaray'ın eski futbolcusu ve Galatasaray U19 takımının eski teknik direktörlerinden Vedat İnceefe, sarı-kırmızılıların transfer gündemine dair önemli açıklamalar yaptı. Vedat İnceefe, Galatasaray'ın dünyanın en iyi 5 sağ bekinden birini transfer edeceğini söyledi.

Vedat İnceefe, Galatasaray gündemini HT Spor'da değerlendirdi.

Galatasaray'ın stoper ve sağ beke ihtiyacı olduğunu söyleyen Vedat İnceefe, "Galatasaray şu anda dünyanın en iyi 5 sağ bekinden birini düşünüyor. Dünyanın en iyi sağ beklerinden birisi gelecek buraya ama şimdi Jelert sıkıntısı var. Dünyanın en iyisi olmasa bile 8-9 milyon Euro para vermişsiniz. Size bunun maliyeti 11-12 milyon Euro'lara falan patlıyor" ifadelerini kullandı.

Transferlerin erken tamamlanmasının önemini vurgulayan İnceefe, "Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde etkili olmak istiyor. Bu şekilde de transferleri bitirecekler. Bu transferlerin Okan hocaya bir an önce gelmesi lazım. Sezon başında da Galatasaray en büyük problemi bundan çekti" şeklinde konuştu.

Mevcut kadronun Galatasaray'ı sezon sonuna kadar götüremeyeceğini ifade eden İnceefe, "Fırsat transferi bekliyorsun ama bunları yapamazsan bu kadroya kalırsın ki bu kadro da seni sezon sonuna kadar götürmez" dedi.

Transferler kadar gönderilecek isimlerin de önemli olduğunu söyleyen Vedat İnceefe, "Gidecek oyuncular da problem. Parasını almadan gitmek istemiyor. Gelene para, gidene para... Sıknıtı büyük. Bir şekilde bunları tolere edecek, Okan hocanın elini kuvvetlendirecek bir kadro vermek lazım" sözlerini sarf etti.

Kadrodaki her ismin alternatifinin olması gerektiğini savunan İnceefe, "Torreira'yı yedekleyebilirsin ama Sara'yı yedekleyemiyorsun. Her oyuncunun bir alternatifi olması lazım. Davinson Sanchez'in olmadığını düşün. En büyük sıkıntıyı defansta yaşıyorsun" diyerek sözlerini noktaladı.