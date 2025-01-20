Galatasaray'dan transfer açıklaması: 'Rakiplerimiz bizden gördü'

Yayınlanma: 20.01.2025 - 11:52

Güncelleme: 20.01.2025 - 11:52

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, sarı-kırmızılıların sponsorluk anlaşması için düzenlenen imza töreninde konuştu.

Galatasaray'a en iyi futbolcuların geleceğini aktaran Yelkencioğlu, "En iyi transfer, sessiz yürütülen transfer. Gazeteler bir sürü isim yazıyor. Onları almadığınız zaman başarısız görünüyorsunuz. Transferle ilgilenen arkadaşlar var, transfer komitesi var. Onlar ellerinden geldiğince en iyi transferleri almaya çalışacaklar" dedi.

Rakiplerin kendilerinden görerek kaliteki oyuncular getirdiğini söyleyen Yelkencioğlu, "Galatasaray Türkiye'de çıtayı yükseltti. Rakiplerimiz de bizden görerek kaliteli oyuncular getirmeye başladı. Gelecek olan oyuncular şimdi olanlardan daha düşük kaliteli olmayacaktır. Daha kaliteli oyuncular getirmeye çalışıyoruz. Galatasaraylılar merak etmesin, en iyi oyuncular gelecek. Bu sene şampiyon olacağız" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın kısa süre içinde Bankalar Birliği anlaşmasından çıkacağını vurgulayan Niyazi Yelkencioğlu, "Başkanımız şu anda bir operasyon geçirdi. Hastanede kendisi. Bu projenin başında kendisi var, proje ilerliyor. Sermaye artırımı yapıldı. Her şey hazır. Başkanımızın demir gibi dönmesini bekliyoruz. En kısa zamanda açıklayacak" diyerek sözlerini tamamladı.