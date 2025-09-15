Galatasaray için Şampiyonlar Ligi yorumu! 'Dikkat çeken bir takım olacaklar'

The Athletic, Şampiyonlar Ligi maçlarının başlamasına kısa bir süre kala turnuvada mücadele edecek 36 takımı değerlendirdi.

The Athletic'in değerlendirmesinde, bu yıl Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Galatasaray 28. sırada yer aldı.

The Athletic'in Galatasaray ile ilgili değerlendirmesi şu şekilde:

"Galatasaray, Avrupa kupası kazanan tek Türk takımı olmaktan haklı olarak gurur duyuyor ve bu sezon bu başarıyı tekrarlama ihtimali çok düşük olsa da, turnuvada üst tura katılma şansı oldukça yüksek.

Son üç sezonda ligde sadece yedi maç kaybettiler. Victor Osimhen'in kalıcı transfer edilmesi ve Leroy Sane'nin kanattan ona vereceği paslar ile canlı, dikkat çeken bir takım olacaklar."

İLK 10 SIRA

The Athletic'in Şampiyonlar Ligi'ndeki takımlar değerlendirmesinde ilk sırada Devler Ligi'nin son şampiyonu Paris Saint-Germain yer aldı. Şampiyonlar Ligi'nde geçen yıl Paris Saint-Germain ile finalde karşılaşan Inter'in 11. sırada yer alması ise dikkat çekti.

İşte sıralamada ilk 10'da yer alan takımlar:

1-Paris Saint-Germain

2-Barcelona

3-Real Madrid

4-Liverpool

5-Bayern Münih

6-Manchester City

7-Arsenal

8-Chelsea

9-Napoli

10-Atletico Madrid