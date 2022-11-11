Galatasaray iki isim ile yol ayrımında!

11 Kasım 2022 Cuma, 09:25

Galatasaray'da ilk yarıda hayal kırıklığı yaratan İsviçreli santrafor Haris Seferovic ve kanat oyuncusu Yunus Akgün, kulübe veda etmeye hazırlanıyor. İki oyuncunun ocak ayı transfer döneminde kulüpten ayrılacağı belirtiliyor.

Teknik heyetin fizik gücü nedeniyle tercih etmediği ve 3. santrfor durumuna düşen İsviçreli golcü bu durumdan memnun değil. Seferovic, Ofspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında attığı gole dahi bu durumu belli etti.

Hürriyet'in haberine göre, sarı-kırmızılılar, yabancı kontenjanında da yer açmak adına istediği verimi alamadığı Haris Seferovic ile Dünya Kupası’nın ardından vedalaşmayı planlıyor.

REIMS İSTİYOR

İlk 11’deki formasını kaptıran Yunus Akgün’e ise Fransa’dan talip var. Ligue 1 ekibi Reims’in, ara transfer döneminde Yunus Akgün için Galatasaray’a resmi teklifini sunması bekleniyor.

MAAŞINA ZAM YAPILMADI

Son haftalarda yedek kalan Yunus Akgün’ün, Ofspor maçındaki performansı da beğenilmedi. Genç oyuncunun maaşına zam yapılmamasından da rahatsız olduğu ve ayrılığa sıcak baktığı ifade edildi.