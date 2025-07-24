Cumhuriyet Gazetesi Logo
Galatasaray ile anılıyordu: 15 milyona transfer oluyor!

Galatasaray ile anılıyordu: 15 milyona transfer oluyor!

24.07.2025 16:39:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Galatasaray ile anılıyordu: 15 milyona transfer oluyor!

Adı Galatasaray'la da anılan Lyon'un Brezilyalı kalecisi Lucas Perri'nin Leeds United ile anlaştığı iddia edildi.

Transferde bir dönem adı Galatasaray'la da anılan Lyon'un kalecisi Lucas Perri'nin, İngiltere Premier Lig'in yeni takımı Leeds United'a imza atacağı iddia edildi.

Fransız basınından RMC Sport'un haberine göre; Perri yakın zamanda Lyon'un kampından ayrılarak Leeds'e gidecek. 

Haberde, iki kulübün Breziyalı kalecinin transferi konusunda anlaşmaya vardığı ve 27 yaşındaki file bekçisinin takım arkadaşlarına veda ettiği belirtildi.

Lyon'un bu transferden yaklaşık 15 milyon Euro kazanacağı ileri sürüldü.

İlgili Konular: #galatasaray #leeds united #Lucas Perri

İlgili Haberler

Lucas Perri kimdir? Lucas Perri kaç yaşında, nereli? Lucas Perri Galatasaray'a mı transfer oluyor?
Lucas Perri kimdir? Lucas Perri kaç yaşında, nereli? Lucas Perri Galatasaray'a mı transfer oluyor? BeIN Sports’un haberine göre; Galatasaray yönetimi Lucas Perri ile prensipte anlaşmaya vardı. Peki, Lucas Perri kimdir? Lucas Perri kaç yaşında, nereli? Lucas Perri Galatasaray'a mı transfer oluyor?