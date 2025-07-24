Galatasaray ile anılıyordu: 15 milyona transfer oluyor!

Transferde bir dönem adı Galatasaray'la da anılan Lyon'un kalecisi Lucas Perri'nin, İngiltere Premier Lig'in yeni takımı Leeds United'a imza atacağı iddia edildi.
Fransız basınından RMC Sport'un haberine göre; Perri yakın zamanda Lyon'un kampından ayrılarak Leeds'e gidecek.
Haberde, iki kulübün Breziyalı kalecinin transferi konusunda anlaşmaya vardığı ve 27 yaşındaki file bekçisinin takım arkadaşlarına veda ettiği belirtildi.
Lyon'un bu transferden yaklaşık 15 milyon Euro kazanacağı ileri sürüldü.