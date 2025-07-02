Tecrübeli kaleci Muslera ile yolların ayrılmasının ardından Galatasaray kaleci arayışlarını hızlandırdı. BeIN Sports'ın iddiasına göre Cimbom, Lucas Perri'yi transfer etmek istiyor. Peki, Lucas Perri kimdir? Lucas Perri kaç yaşında, nereli? Lucas Perri Galatasaray'a mı transfer oluyor?





LUCAS PERRI KİMDİR?

Lucas Estella Perri, 10 Aralık 1997'de Sao Paulp'nun Campinas şehrinde dünyaya geldi.

LUCAS PERRI'NIN KARİYERİ VE HAYATI

São Paulo'nun Campinas kentinde doğan Perri, kariyerine Ponte Preta'da başladı. 2013 yılında kulübün uygunsuz bir yaklaşımla suçlanmasına yol açan bir transferle São Paulo FC'ye katıldı. Ocak 2019'da Perri, sezon sonuna kadar İngiliz Premier Ligi'nden Crystal Palace'a kiralandı. Perri, 17 Ağustos 2022'de 2025 sonuna kadar en üst ligde Botafogo ile sözleşme imzaladı. Perri, 5 Ocak 2024'te Ligue 1 kulübü Lyon ile 30 Haziran 2028'e kadar sürecek bir sözleşme imzaladı.