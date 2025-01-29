Francesco Farioli'den Galatasaray açıklaması: 'Kıskanmıyorum'

Yayınlanma: 29.01.2025 - 16:31

Güncelleme: 29.01.2025 - 16:31

Ajax Teknik Direktörü Francesco Farioli, UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray ile oynayacakları karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın favori olup olmadığıyla ilgili soru üzerine Farioli, "Galatasaray iyi veya kötü, favori veya değil... Bunları konuşmaya gelmedim. Okan Buruk, Galatasaray'ı iyi bir noktaya taşıdı. En iyi futbolcularla oynuyorlar. Victor Osimhen, Mauro Icardi gibi oyuncuları var. Her yerde oynayabilen kanatları var. Alternatif bir oyuncu, Berkan Kutlu var. Galatasaray için yorum yapacak biri değilim, bence iyi durumdalar" açıklamasını yaptı.

Maçın zor geçeceğini söyleyen 35 yaşındaki genç teknik diretkör, "Galatasaray ve bizim için önemli bir maç. Maçta en iyisini almak istiyoruz. Agresif hücum anlayışları var. Zor bir maç oynayacağız. Onlara karşı iyi maçlar oynadık ama kazanmadık. Umarım iyi bir maç olur ve istediğimizi alırız" dedi.

"GALATASARAY'I KISKANMIYORUM"

"Galatasaray'ın yıldız oyuncuları var. Onları kıskanıyor musun?" sorusuna cevap veren İtalyan teknik direktör, "Kıskanç değilim, iyi bir kulüpte çalışıyorum. Galatasaray büyük bir kulüp. Mutlular çünkü finansal durumları iyi ve daha çok yıldız alabiliyorlar. Ancak Ajax'ın da pek geri kalır yanı yok" ifadelerini kullandı.

Türkiye ilgili konuşan Farioli, "Karagümrük ve Alanyaspor'da pozitif etki bıraktım. Türkiye ile ilgili düşüncelerim pozitif. Türkiye'yi hâlâ takip ediyorum, orayla bağlantım güçlü" dedi.

"AJAX'TA MUTLUYUM"

Hollanda kulübünde mutlu olduğunu söyleyen Farioli, "Ajax'ta teknik direktörü olduğum için mutluyum. Her sabah buraya heyecanla geliyorum. Kahvemi alıyorum ve gülümsüyorum" açıklamasını yaptı.