Galatasaray ile anılıyordu: Senne Lammens'in yeni adresi belli oluyor!

1.09.2025 16:49:00
Transferde adı Galatasaray ile anılan 21 yaşındaki Belçikalı kaleci Senne Lammens'in İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United ile anlaştığı kaydedildi.

Ederson'u Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan kaleci Senne Lammens, İngiltere yolcusu.

The Athletic'in haberine göre, Manchester United, Belçika ekibi Antwerp ile 21 milyon Euro + bonuslar karşılığında anlaşmaya vardı. Transferin kısa süre içinde resmiyete kavuşması bekleniyor.

GALATASARAY İLE ANILIYORDU

Galatasaray'ın ilgilendiği 21 yaşındaki Belçikalı kaleci, 5 yıllık sözleşme imzalamak üzere İngiltere'ye gidiyor.

Manchester United, yeni sezon öncesi kaleci rotasyonunu güçlendirmek isterken, Lammens transferiyle önemli bir yatırım yapmış olacak.

#galatasaray #manchester united #transfer

