Galatasaray ile anılmıştı: Real Madrid'den Rudiger kararı!

26.12.2025 09:20:00
İsmi transfer dönemlerinde Galatasaray ile sıkça anılan Antonio Rüdiger için Real Madrid cephesinden transfer piyasasını hareketlendiren bir karar geldiği iddia edildi.

Real Madrid yönetimi, savunma hattında kapsamlı bir revizyona gitmeye hazırlanıyor. Eflatun-beyazlıların, sözleşmesinin son sezonuna giren 32 yaşındaki Alman stoper Antonio Rüdiger ile yaz transfer döneminde yollarını ayırma kararı aldığı öne sürüldü. 

Fichajes'te yer alan habere göre; bu kararın, Madrid ekibinin savunma hattını daha genç ve uzun vadeli isimlerle yapılandırma politikasının bir parçası olduğu ifade ediliyor.

GALATASARAY'LA DA ANILDI

Galatasaray'ın da transfer dönemlerinde adının anıldığı tecrübeli stoperin rotası şekilleniyor. Oyuncu için Suudi Arabistan kulüplerinin yüksek maaşlı tekliflerle devrede olduğu gelen bilgiler arasında yer alıyor. 

Bu sezon Real Madrid formasıyla 12 maça çıkan tecrübeli savunmacı, skor katkısı üretemese de fiziksel gücü ve liderlik özellikleriyle hala Avrupa’nın en elit stoperlerinden biri olarak kabul ediliyor.

