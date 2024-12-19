Galatasaray ile görüştüğü iddia edilmişti: Paulo Dybala'ya Mauro Icardi örneği!
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray ile görüşmek için İstanbul'a gelen Paulo Dybala'nın menajeri Carlos Novel, Arjantinli yıldız için 15 milyon Euro maaş istediği ancak sarı-kırmızılı ekibin Mauro Icardi'nin maaşını örnek göstererek olumsuz yanıt verdiği iddia edildi.
Galatasaray, Avrupa'da ses getirecek bir transfer için daha kolları sıvadı. Roma'dan Paulo Dybala'nın peşinde olan sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz gün futbolcunun menajeri Carlos Novel ile bir görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi.
Bu görüşmede Novel'in 15 milyon Euro'luk maaş beklentisini sunduğu ancak bunun Galatasaray tarafından kabul görmediği belirtildi. Tavan ücret olarak Icardi'nin 10 milyon Euro'luk maaşını belirleyen sarı-kırmızılılar, Novel'in teklifine olumsuz yanıt verdiği ileri sürüldü.
10 MİLYON EURO'NUN ALTINA DÜŞMESİ BEKLENİYOR
Sabah'ta yer alan habere göre; bunun üzerine Novel, rakamı 12 milyon Euro'ya kadar çekti. Galatasaray cephesi ise Dybala'nın maaşını 10 milyon Euro'nun altına çekmesini istiyor.
Yüksek maliyetinden dolayı Roma'nın ara transfer döneminde satmaya hazır olduğu Dybala'nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. 31 yaşındaki yıldızın mukavelesinde 1 yıllık performansa bağlaı opsiyon maddesi bulunuyor.
Dybala bu sezon Roma'da 18 maça çıktı. Arjantinli futbolcu bu karşılaşmalarda 2 gol ve 1 asistlik performans gösterirken 965 dakika sahada kaldı.
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