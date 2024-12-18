Perde arkasını anlattı: Batshuayi'den Galatasaray - Trabzonspor maçı açıklaması!

Yayınlanma: 18.12.2024 - 16:49

Güncelleme: 18.12.2024 - 16:49

Galatasaray'ın Trabzonspor'u 4-3 mağlup ettiği maçın kahramanlarından Michy Batshuayi, Sarı-Kırmızılı kulübün televizyona açıklamalarda bulundu.

Batshuayi açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

-Golden sonra neler hissettin? Duyguların neler?

"Çok mutluyum. Çünkü önemli bir goldü. Taraftarımızın önünde gol attığım için çok mutluyum, kazandık."

-Gol anonsundan sonra neler hissettin?

"Mükemmel, mükemmel. Bunu seviyorum. Sadece bunun için gol atıyoruz sanki... Tüm stadyumun adını söylemesi çok gurur verici ve iyi hissettiriyor. Üç dört kere tekrarlanıyor."

-Sosyal medyada viral olan iki reaksiyon videomuz var. İlk video çok çılgınca. Golünden sonra sevinçten camdan atlayan bir Galatasaray taraftarı var.

"Neden atlıyor?" (Gülerek). Çılgınca işte bu yüzden Türkiye'yi seviyorum. Çünkü futbolu çok seviyorlar. Bu çok güzel bir şey."

-İkinci video tribünden...

"Bana bu videoyu atar mısın? Paylaşacağım. Harika bir his. Bu tür videoları çok seviyorum, beni motive ediyor. Bu yüzden bu videoları izlemeyi seviyorum."

-Berkan ile olan sevincin de mükemmeldi. O sevinç için ne düşünüyorsun?

"Benim adıma sevindi. Benim için son maç çok zorluydu. Fransızca konuştuğu için çok iyi bir ilişkimiz var. O çok iyi biri."

-Maçtan önce gol atacağını hissettin mi?

"Evet hissettim. Arkadaşlarım da gol atacaksın dediler."

-Hangi takım arkadaşların?

"Berkan ve Dries. Penaltıda golü atacağım dedi. Topu aldım ve golü attım. Bu yüzden takım arkadaşlarımı seviyorum."

-Buradan baktığında bize attığın golü anlatır mısın?

"Penaltıyı mı?"

-Hayır, penaltı değil. Son gol?

"Ben atmadım, rakibin defans oyuncusu attı."

-Hayır, senden kaynaklı oldu.

"Evet evet doğru, benim sayemde. Serbest vuruşun kullanılmasını bekliyordum. Bulunduğum yerde kimsenin olmadığını gördüm. Bu nasıl olabilir? Koşmaya başladım. Top bana doğru geliyordu. Beni itti. Topa dokunmayı denedim ama dokunamadım. Topun kaleye doğru gittiğini gördüm. Herkes bana koşuyordu. Harika bir gece. Umarım kazanırken bir daha bu kadar zorlanmayız."

-Peki penaltıda ne hissettin?

"Stresli değildim. Odaklanmıştım. Gole ihtiyacımız var. Penaltıyı atmam gerek diyordum. Attım."

-Son olarak taraftara mesajın nedir?

"Lig şampiyonluğunu ve UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmak için her şeyi yapacağız."