Galatasaray'ı açıkladılar: Avrupa basınının Dybala manşeti dikkat çekti!

Yayınlanma: 18.12.2024 - 14:26

Güncelleme: 18.12.2024 - 14:26

Galatasaray, Roma'da gözden çıkarılan Paulo Dybala için görüşmelere başladığı iddia edildi.

Arjantinli yıldız Paulo Dybala'nın menajeri Galatasaray'ın Trabzonspor'u 4-3 yendiği karşılaşmayı locadan takip etmişti. Sarı-kırmızılıların 31 yaşındaki futbolcu için sunacağı teklife dair yeni bir iddia ortaya atıldı.

'DYBALATASARAY'

Corriere dello Sport, Galatasaray'ın Dybala'ya 2027'ye kadar ve toplam 25 milyon Euro'yu bulan bir sözleşme teklif ettiğini öne sürdü. Corriere dello Sport'un bu haberi duyurma şekli ise oldukça dikkat çekti.

Galatasaray'ın Dybala ile ilgili teklifinin yer aldığı haber gazetede "Dybalatasaray" manşetiyle verildi. Haberde ayrıca Roma Teknik Direktörü Ranieri'nin gitmeyi talep etmesi durumunda Dybala'nın ayrılmasına onay vereceği ifade edildi.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Paulo Dybala, bu sezon Roma formasıyla 18 maça çıktı.

Deneyimli futbolcu bu karşılaşmalarda 965 dakika forma giyerken 2 gol ve 1 asistlik performans gösterdi.