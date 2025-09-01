Sosyal medya hesabından paylaştı! Uğurcan Çakır Galatasaray'da...

14 yıldır kaleyi koruyan Fernando Muslera'nın ayrılığı sonrası kale bölgesine takviye yapmak isteyen Galatasaray, Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır'ın transferinde anlaşma sağladı.

UĞURCAN ÇAKIR'DAN AÇIKLAMA

Sarı-kırmızılılar milli file bekçisi için bordo-mavililerle masaya oturdu. Galatasaray ilk olarak 25 milyon euro + bonuslar şeklinde teklif yaptı. Trabzonspor, Uğurcan Çakır için Galatasaray'ın yaptığı teklifi reddetti. Taraflar arasında görüşmeler devam etti. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ı bu görüşmeler sonucunda ikna etti.

Trabzonspor'un Galatasaray'dan 35 milyon euroluk bir bonservis talep ettiği ortaya çıktı. Kulüpler arasında görüşmelerin devam ettiği bilgisine ulaşıldı. Görüşmelerde iki taraf, 25 milyon euro + bonuslar karşılığında prensip anlaşmasına vardı.

Galatasaray, Uğurcan Çakır ile 4+1 milyon euro maaş konusunda anlaşma sağladı.

TARAFTARLAR TESİSE GELDİ

Trabzonspor'un Uğurcan Çakır'ın gidişine izin vermemesini isteyen taraftarlar, bordo-mavili kulübün tesislerinin önüne geldi ve yönetime tepki gösterdi.

Bu arada Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin Uğurcan Çakır'ın satılmasına sıcak bakmadığı öğrenildi.

Uğurcan Çakır'ın abisi Necdet Çakır, transfer süreciyle ilgili olarak paylaşım yaptı ve şu ifadeleri kullandı;

"Ben balayımdayım. Kardeşimin herhangi bir transfer konusu için arayanın içinden geçerim."

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon 43 maçta kalesini koruyan 29 yaşındaki file bekçisi, 18 maçta gole izin vermedi ve 52 gol yedi.