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Galatasaray'ın da gündeminde... Sane'ye en cazip teklif Fenerbahçe'den!

Galatasaray'ın da gündeminde... Sane'ye en cazip teklif Fenerbahçe'den!

9.06.2025 16:33:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Galatasaray'ın da gündeminde... Sane'ye en cazip teklif Fenerbahçe'den!

Alman basını, Leroy Sane için Galatasaray'ın ardından Fenerbahçe de devreye girdiğini ve en cazip teklifin sarı lacivertli ekipten geldiğini duyurdu.

Bayern Münih ile sözleşmesinin sonuna gelen Leroy Sane için Galatasaray ve Fenerbahçe kıyasıya yarışıyor.

Bayern Münih de Leroy Sane'ye yeni sözleşme teklifi sunarken, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin teklifi, Alman devinin önerdiği rakamın epey üzerinde.

Bild'in aktardığı habere göre Bayern Münih'in Leroy Sane'ye yaptığı teklif brüt 10 milyon Euro ve sezon başına 5 milyon Euro'luk potansiyel bonuslarla 3 yıllık sözleşme oldu. Yıldız futbolcu bu teklifi reddetti ancak Bayern de teklifini artırmak istemiyor.

Habere göre Galatasaray'ın Leroy Sane'ye yaptığı teklif ise net 10 milyon Euro oldu.

En cazip teklifi ise açık ara Fenerbahçe sundu. Bild, sarı-lacivertlilerin Sane için 14-15 milyon Euro net teklif sunduğunu yazdı.

Leroy Sane'nin henüz kararını vermediği ancak Tottenham, Newcastle, Napoli ve Suudi Arabistan'dan gelen tekliflere ise ilgi duymadığı aktarıldı.


İlgili Konular: #galatasaray #fenerbahçe #Leroy Sane

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