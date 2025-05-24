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Galatasaray'ın Leroy Sane teklifi belli oldu!

Galatasaray'ın Leroy Sane teklifi belli oldu!

24.05.2025 17:15:00
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Cumhuriyet Spor
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Galatasaray'ın Leroy Sane teklifi belli oldu!

Bayern Münih'le sözleşmesi sezon sonunda bitecek Leroy Sane için Galatasaray'ın yaptığı teklif belli oldu.

Almanya Bundesliga'da sezonu şampiyonlukla tamamlayan Bayern Münih'te Leroy Sane belirsizliği devam ediyor.

Bavyera ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek yıldız futbolcu henüz kontratını yenilemezken Avrupa'dan birçok kulüp Sane'yi kadrosuna katmayı hedefliyor.

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde güçlü bir kadro kurmak isteyen ve transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın da listesinde Leroy Sane yer alıyor.

Sarı-kırmızılılar, sezon sonunda kontratı bitecek Alman futbolcuyu kadrosuna dahil etmek isterken ilk teklif ortaya çıktı. 

Sky Sports'ta yer alan haberde Galatasaray'ın şu anda en yüksek ve yazılı teklifi sunan takım olduğu belirtildi.

Premier Lig ekipleri ve Napoli'den de teklif geldiği, sarı-kırmızılıların teklifinin yıllık 10 milyon Euro'nun üzerinde olduğu aktarıldı.

Bayern Münih yönetiminin ise yeni bir görüşmeyle Sane'yi takımda tutmak istediği ancak ayrılık ihtimalinin de hala bulunduğu kaydedildi.

Leroy Sane, bu sezon Bayern Münih formasıyla 45 maça çıkarken 13 gol ve 6 asist kaydetti.


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