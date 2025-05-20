Cumhuriyet Gazetesi Logo
Adı sarı-kırmızılılar ile anılıyor: Galatasaray'dan resmi Leroy Sane açıklaması!

Adı sarı-kırmızılılar ile anılıyor: Galatasaray'dan resmi Leroy Sane açıklaması!

20.05.2025 10:53:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Adı sarı-kırmızılılar ile anılıyor: Galatasaray'dan resmi Leroy Sane açıklaması!

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Abdullah Kavukcu, transferde adı sarı-kırmızılı takım ile anılan 29 yaşındaki Alman oyuncu Leroy Sane hakkında konuştu.

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Abdullah Kavukcu, transfer konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Ayrılması gündemde olan futbolcular ile ilgili açıklama yapan Kavukcu, "18 tane yabancımız var, Nando'yu ikna etmeye çalıştık ama gitme taraftarı. Ailesini çocuklarını gönderdi. Mertens aynı şekilde gidiyor. Bu bölgelere transfer yapacağız. Birkaç bölge daha var. Bizden gitmek isteyenler var. Osimhen ile beraber farklı, Osimhen olmazsa farklı bir transfer planımız olacak" ifadelerini kullandı.

LEROY SANE AÇIKLAMASI

Abdullah Kavukcu, Bayern Münih forması giyen ve adı gündeme gelen Leroy Sane ile ilgili, "Sane ismini ocak ayında da konuştuk. Bir tek Sane değil, dünyada çok farklı isimler var. Nereye transfer yapacağımızın iki tanesi belli oluyor. 10 numaramız eksik oluyor, kaleci oluyor. Hangi oyuncuları alacağımızı netleştirmedik. Daha start vermedik. Bunun için başkanımızın start vermesini bekliyoruz. Konuşmalarımız oluyor, zamanı var. Çok az zaman kaldı" sözlerini sarf etti.

İlgili Konular: #galatasaray #transfer #Leroy Sane

İlgili Haberler

Kadıköy’de Galatasaraylı taraftara silahlı saldırı!
Kadıköy’de Galatasaraylı taraftara silahlı saldırı! Kadıköy’de Galatasaray forması giyen bir taraftar, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından silahla vuruldu.
Osimhen kalacak mı? Galatasaraylı yönetici açıkladı!
Osimhen kalacak mı? Galatasaraylı yönetici açıkladı! Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Kırmızı, kazandıkları şampiyonluğun ardından önemli açıklamalarda bulundu.
Caddebostan Sahili'nde Galatasaray taraftarına silahlı saldırıda yeni gelişme: 1 kişi gözaltına alındı
Caddebostan Sahili'nde Galatasaray taraftarına silahlı saldırıda yeni gelişme: 1 kişi gözaltına alındı Caddebostan Sahili'nde dün akşam saatlerinde çıkan tartışmada Galatasaray taraftarı bir kişinin vurulması olayına karıştığı belirlenen M.A. isimli şüpheli gözaltına alındı.